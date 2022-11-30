Adalet Bakanlığı personel alım ilanı yayınladı: İşte başvuru tarihleri ve branş dağılımları

Adalet Bakanlığının Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre toplam 406 personel alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, başvurular nereden yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 5-16 Aralık tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı KPSS puanı ile mi yapacak?

Adayların 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan alması, psikolog kadrosuna atanabilmek için psikoloji lisans bölümünden, pedagog kadrosuna atanabilmek için rehberlik ve psikolojik danışmanlık veya eğitim programları ve öğretim lisans bölümünden, sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için de sosyal hizmet veya sosyal hizmetler lisans bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor.

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Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

I) Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. 2022 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak,

3. a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,

b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

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c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl nereden yapılacak?

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular 05 Aralık 2022 tarihinde başlayıp, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

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Adalet Bakanlığı personel alımı sisteme yüklenmesi gereken belgeler neler?

Fotoğraflı özgeçmiş,

Denklik gösterir belge (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.),

Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi ve İtiraz

Başvuru sonuçları www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sözlü sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Bunlardan sözlü sınava girmiş olanların sözlü sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sözlü sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

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Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınaları ne zaman nerede yapılacak?

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınav konuları neler?

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, Genel kültür 20, Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınav puanı kaç?

Puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır.

Sınav sonuçları, atanmaya hak kazananlar ile atama sırasında istenilecek belgeler www.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adalet Bakanlığı personel alımı kadro branş dağılım listesi

Adalet Bakanlığı personel alımı kadro branş dağılım listesi için tıklayın

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