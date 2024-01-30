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Aile destek ödemesi son dakika ne kadar oldu? İşte sosyal yardım ödeme takvimi...

"Aile destek ödemesi son dakika ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile destek yardımı zamlı mı yatacak, sorusu hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan Aile Destek parası, Memur ve emekli maaşı zamlarıyla birlikte sosyal yardım ücretleri de araştırılmaya başlandı. Aile destek ödemeleri ile ilgili Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, ödeme tarihlerini duyurarak, bugüne kadar hanelere toplam 64,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi. Peki Aile destek ödemesi son dakika ne kadar oldu? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? İşte sosyal yardım ödeme takvimi...

14:37 - 30/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Aile destek ödemeleri ne kadar oldu?
Aile destek ödemeleri ne kadar oldu?

"Aile destek ödemesi son dakika ne kadar oldu? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenen Aile Destek Yardımı destek tutarının bu ay zamlı ödenmesine yönelik beklentiler de arttı. Ocak ayı aile destek ödemeleri yatırılmaya başlanırken, aile destek ödemesi zam eklentisi de arttı. Peki Aile destek ödemesi son dakika ne kadar oldu? İşte sosyal yardım ödeme takvimi...

AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?

Memur ve emekli zam oranı ocak 2024 belli oldu. Ancak 2024 aile destek ödemesi zam oranı için henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PAKETİ KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL)


450 TL ve altı- 1.250


450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100


911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950


1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;


Hanedeki Çocuk Sayısı


Aylık Destek Tutarı (TL)


1-2 çocuklu hanelere- 350


3 çocuklu hanelere- 450


4 çocuklu hanelere- 550


5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere- 650


350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilmektedir.

#Aile Destek Ödemeleri
#Sosyal Yardım
#aile destek programı
18 dakika önce
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