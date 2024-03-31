Akıncılar Seçim Sonuçları 2024
Akıncılar Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.
Sivas Akıncılar Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları
- Yeniden Refah Partisi Ahmet Aydın - (Sivas / Akıncılar)
- Cumhuriyet Halk Partisi Cafer Kuzu - (Sivas / Akıncılar)
- Adalet ve Kalkınma Partisi Hasan Şen - (Sivas / Akıncılar)
- Saadet Partisi Mehmet Koçak - (Sivas / Akıncılar)
- Milliyetçi Hareket Partisi Murat Sevinç - (Sivas / Akıncılar)
- Bağımsız Türkiye Partisi Ruhi Sarı - (Sivas / Akıncılar)
Akıncılar 2019 Yerel Seçim Sonuçları
AK PARTİ- Hasan Şen %43,8
CHP- Necati Us %34,4
MHP Murat Sevinç %17,6
BĞMSZ-n Ahmet Aydın %2,62
BTP Zehra Aytak %0,89
SAADET Mehmet Koçak %0,60
Akıncılar Hakkında
Sivas'ın Akıncılar ilçesi, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmakta olup, Sivas il merkezinin güneydoğusunda yer almaktadır. 2021 verilerine göre ilçenin nüfusu yaklaşık olarak 7.000 kişidir. Coğrafi olarak dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan Akıncılar, genellikle bozkır ve ormanlık alanlardan oluşmaktadır. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerine kurulu olup, özellikle buğday, arpa, baklagiller ve hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapılmaktadır. Tarihi olarak bölge, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Akıncılar'da bulunan tarihi eserler ve kalıntılar, bölgenin tarihî zenginliğini yansıtmaktadır. İlçenin doğal güzellikleri arasında dağlar, vadiler ve akarsular bulunmaktadır.