Akıncılar seçim sonuçları 2024

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek.

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek.

Sivas'ın Akıncılar ilçesi, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmakta olup, Sivas il merkezinin güneydoğusunda yer almaktadır. 2021 verilerine göre ilçenin nüfusu yaklaşık olarak 7.000 kişidir. Coğrafi olarak dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan Akıncılar, genellikle bozkır ve ormanlık alanlardan oluşmaktadır. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerine kurulu olup, özellikle buğday, arpa, baklagiller ve hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapılmaktadır. Tarihi olarak bölge, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Akıncılar'da bulunan tarihi eserler ve kalıntılar, bölgenin tarihî zenginliğini yansıtmaktadır. İlçenin doğal güzellikleri arasında dağlar, vadiler ve akarsular bulunmaktadır.