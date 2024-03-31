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Akıncılar Seçim Sonuçları 2024 - Sivas Akıncılar Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Akıncılar Oy Oranları Sonuçları

Sivas Akıncılar Belediye Başkanı 2024 adayları belirlendi. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimde seçim sonuçları ekranı Yenişafak’ta olacak. 31 ilçeye sahip olan Konya’da ilçe ilçe seçim sonuçları ve adayların oy oranları anbean takip edilecek. 31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak Akıncılar yerel seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfasından ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz. Akıncılar seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Akıncılar seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde.

09:02 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 09:11 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Akıncılar
Akıncılar
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek.
da yenisafak.com’da yer alacak.

Akıncılar Seçim Sonuçları 2024

Akıncılar Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Sivas Akıncılar Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları

  • Yeniden Refah Partisi Ahmet Aydın - (Sivas / Akıncılar)
  • Cumhuriyet Halk Partisi Cafer Kuzu - (Sivas / Akıncılar)
  • Adalet ve Kalkınma Partisi Hasan Şen - (Sivas / Akıncılar)
  • Saadet Partisi Mehmet Koçak - (Sivas / Akıncılar)
  • Milliyetçi Hareket Partisi Murat Sevinç - (Sivas / Akıncılar)
  • Bağımsız Türkiye Partisi Ruhi Sarı - (Sivas / Akıncılar)

Akıncılar 2019 Yerel Seçim Sonuçları

AK PARTİ- Hasan Şen %43,8

CHP- Necati Us %34,4

MHP Murat Sevinç %17,6

BĞMSZ-n Ahmet Aydın %2,62

BTP Zehra Aytak %0,89

SAADET Mehmet Koçak %0,60

Akıncılar Hakkında

Sivas'ın Akıncılar ilçesi, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmakta olup, Sivas il merkezinin güneydoğusunda yer almaktadır. 2021 verilerine göre ilçenin nüfusu yaklaşık olarak 7.000 kişidir. Coğrafi olarak dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan Akıncılar, genellikle bozkır ve ormanlık alanlardan oluşmaktadır. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerine kurulu olup, özellikle buğday, arpa, baklagiller ve hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapılmaktadır. Tarihi olarak bölge, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Akıncılar'da bulunan tarihi eserler ve kalıntılar, bölgenin tarihî zenginliğini yansıtmaktadır. İlçenin doğal güzellikleri arasında dağlar, vadiler ve akarsular bulunmaktadır.



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