Altın fiyatları: 29 Haziran Çarşamba gram altını, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Haftaya sert düşüşle başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları aşağı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor. Tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Düşüşün ne kadar süreceği merak konusu. Peki, 29 Haziran altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın fiyatları gram canlı alış-satış rakamları...

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