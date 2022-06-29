Özgün Altın fiyatları 29 Haziran Çarşamba gram altını, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?
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Altın fiyatları: 29 Haziran Çarşamba gram altını, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Haftaya sert düşüşle başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları aşağı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor. Tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Düşüşün ne kadar süreceği merak konusu. Peki, 29 Haziran altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın fiyatları gram canlı alış-satış rakamları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? 29 Haziran tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç tl?
Altın fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftada düşüş eğiliminde olan gram altın bugün 974 lira seviyelerinde işlem görüyor. Ons altının fiyatı ise 1.821 dolar. Peki, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI (29 HAZİRAN ÇARŞAMBA)

Ons altın fiyatı, 1800 dolar bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.

Uluslararası piyasada ons altın fiyatı 1821 dolardan işlem görüyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Gram altın 975 lira,

Çeyrek altın 1600 lira,

Yarım altın 3200 lira,

Tam altın 6382 liradan el değiştiriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 974,52 Satış: 974,71

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.594,00 Satış: 1.618,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.181,00 Satış: 3.237,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 6.490,00 Satış: 6.619,00

6Altın fiyatları düşüyor mu, bugün ne olur 29 Haziran tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç tl

ONS ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.821 Satış: 1.827

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