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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman yapılacak? 2023-2024 AÖF Bahar dönemi yıl sonu sınav tarihleri

AÖF sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart tarihleri arasında düzenlenmişti. Vize sınavlarının ardından gözler AÖF final tarihleri merak kazandı. 2024 Açık Öğretim Fakültesi final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte 2023-2024 AÖF dönem sonu sınav tarihleri...

14:24 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AÖF
AÖF

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim hayatlarını sürdüren binlerce kişi, bahar dönemi final sınavları için son hazırlıklarını tamamladı. Gözler şimdi AÖF final sınavı tarihlerine çevrildi. Peki, 2023-2024 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN 2024?

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN 2024?

Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

AÖF final sınavları giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri, anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci otomasyonundan alınabilecek. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.




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