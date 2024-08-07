20-21 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumda düzenlenen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları Ağustos ayında erişime açılacak. Durum böyle olunca AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024 sorularına yanıt arayışı başladı. Açık lise öğrencilerinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı duyurusunda. Peki, MEB ile 3. Dönem AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lan edilen sonuç takvimine göre AÖL sonuçları 14 Ağustos tarihinde açıklanacak.
AÖL 3. DÖNEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden açıklanacak.
Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.