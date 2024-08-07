Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, yaz tatili süresinde değişiklik olacağı iddiasına yanıt verdi. Bakan Tekin'in yaz tatili süresi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından okulların açılış tarihi de merak edildi. Peki, bu sene okullar ne zaman açılacak? Okullar erken mi açılacak? İlkokullarda ve okul öncesinde uyum haftası ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okulların açılış tarihi...