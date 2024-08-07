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AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıkladı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler AÖL sınav sonuçları için geri sayıma geçti. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre AÖL 3. Dönem sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.asp adresi üzerinden Ağustos ayında erişime açılacak. Öğrenciler sonuçlarını T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. EB ile 3. Dönem AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2024 MEB Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı...

13:41 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AÖL
AÖL

20-21 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumda düzenlenen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları Ağustos ayında erişime açılacak. Durum böyle olunca AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024 sorularına yanıt arayışı başladı. Açık lise öğrencilerinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı duyurusunda. Peki, MEB ile 3. Dönem AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lan edilen sonuç takvimine göre AÖL sonuçları 14 Ağustos tarihinde açıklanacak.

AÖL 3. DÖNEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden açıklanacak.

Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.



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