Apandisit nedir, belirtileri neler? Çocuklarda apandisit neden olur?

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ceylan, çocuklarda sık görülen akut apandisit hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

APANDİSİT NEDİR, BELİRTİLERİ NELER? ÇOCUKLARDA AKUT APANDİSİT NEDEN OLUR?

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ceylan Apandisit hastalığının nasıl oluştuğuna ve nasıl belirti verdiği hakkında açıklamalarda bulunarak, “Appendiksin içindeki boşluğun tıkanması sonucunda organda iltihaplanma başlar ve apandisit hastalığı oluşur. Karın ağrısı, apandisit hastalığında çocukta gözlenen ilk ve en önemli şikayettir.





Mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, yüksek ateş, halsizlik apandisit hastalığında çocukta görülebilen diğer şikayetlerin bazılarıdır. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır: Karın ağrısı genel olarak çocuklarda çok sık karşılaşılan bir şikayettir. Bu nedenle her karın ağrısı şikayeti olan çocuk, yeterince irdelenmeden apandisit teşhisi asla konmamalı, gereksiz ameliyatlardan kaçınılmalıdır. Çocukta yukarıda belirtilen şikayetler mevcutsa vakit kaybetmeden acil servise ya da bir çocuk doktoruna başvurulmalıdır. Çocuğu muayene eden hekim, hastada apandisit olabileceğini düşünürse çocuk cerrahının hastayı muayene etmesini isteyebilir. Çocuk cerrahı hastayı muayene ettikten sonra kan sayımı, idrar tahlili, karın filmi ve ultrason isteyecektir.’’ ifadelerini kullandı.





AKUT APANDİSİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?





Prof. Dr. Haluk Ceylan; ‘’Apandisit ön tanısı düşünülen hastalarda bazen bilgisayarlı tomografi incelemesi gerekebilir. Çocukta apandisit şüpheliyse ve ameliyat etme ya da etmeme konusunda karar verilemiyorsa, hasta izlem amacıyla çocuk cerrahisi kliniğine yatırılarak takip altına alınabilir. Bu takip sırasında çocuk aralıklı muayenelerle kontrol edilir, gerekirse kan tahlilleri tekrarlanabilir. İzlem süresi 24 saati bulabilir. Takip altındaki hastanın şikayetlerinde ve muayene bulgularında gerileme olmadığı takdirde çocuk cerrahı ameliyata karar verebilir. Günümüz klasik tıp pratiğinde apandisitin tedavi yöntemi cerrahidir. Ameliyatta iltihaplı apendiks çıkarılır. Çocuk acil şartlarda ameliyat edilir. Ameliyata karar verildikten sonra çocuğa serum, antibiyotik ve ağrı kesici ile tedavi başlanır. Bu şekilde kontrol altına alınan hasta saatler içinde ameliyata alınır.





Son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda; gece geç saatlerde apandisit teşhisi konulduğunda, çocuğun ameliyatı için sabah saatlerinin beklenmesinin hastaya bir zarar vermediği ortaya konmuştur. Ameliyat genel anestezi (narkoz) ile hasta uyutulduktan sonra gerçekleştirilir. Apandisit ameliyatı laparoskopik (kapalı ameliyat) ya da açık olarak yapılabilir. Çocuk cerrahisinde laparoskopik ameliyat öncelikle tercih edilmelidir. Çünkü laparoskopik ameliyattan sonra ağrı daha az olmakta, hasta normal günlük hayatına daha çabuk dönmekte, kozmetik olarak daha iyi sonuçlar elde edilmektedir.





Apandisit ameliyatı çocuk cerrahlarının sık yaptığı acil operasyondur. Zamanında ve emin ellerde ameliyat edilen çocuklarda komplikasyon (ameliyata bağlı olarak sonradan ortaya çıkan sağlık sorunları) gelişme ihtimali oldukça düşüktür. Çocuk cerrahı, ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonlar konusunda anne ve babayı çok iyi bilgilendirmeli, ameliyat öncesinde bu gerçekleri hasta sahiplerinden saklamamalıdır. Ameliyat sonrasında gelişen yara yeri enfeksiyonu ve yara açılması en sık karşılaşılan komplikasyonlardır ve nisbeten kolay tedavi edilir. Nadir de olsa önemli komplikasyonlar gelişebilir; bunlar karın içi abseler ve barsak yapışıklıklarıdır. Ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar ek tedaviler gerektirebilir ve bu nedenle çocuğun hastanede yatış süresi uzayabilir” diye konuştu.







