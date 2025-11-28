ARA TATİL KALKIYOR MU? Okullarda ara tatil kaldırılacak mı?

Ara tatilin geleceği, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in canlı yayında verdiği mesajların ardından yeniden tartışma konusu oldu. Eğitim takviminde değişiklik olup olmayacağı araştırılırken, Bakan Tekin’in açıklamaları öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından izleniyor. Peki, MEB ara tatil konusunda nasıl bir yol izleyecek? Uygulama tamamen kaldırılıyor mu?

ARA TATİL KALKIYOR MU?

Bakan Tekin, asıl sorunun tatillerin sayısı değil, her tatil sonrası öğrencilerin okula yeniden alışma sürecinde yaşadığı zorluklar ve bunun yol açtığı öğrenme kayıpları olduğunu vurguladı. Bu durumun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, küresel bir tartışma konusu olduğunu belirtti.

"Burada sorun aslında bu rakamlardan ziyade şurada: Her bir tatilden sonra çocukların tekrardan sürece adapte olmaları, tekrardan eğitim öğretim ortamlarına ısınmaları ciddi şekilde vakit alıyor. Bu sadece bizim için değil, dünyanın her tarafında da tartışılıyor. Dünyanın her tarafında bu ara tatillerden sonra öğrenme süreçlerini kesintiye uğrattığına dair, dezavantajlı öğrencilerin öğrenme kaybı yaşadıklarına dair, ara tatil sonrası okulda adaptasyon sorunları yaşandığına dair bir sürü eleştiri var."

Bakan Tekin, Türkiye'deki tatil takviminin yoğunluğuna da dikkat çekerek, bu durumun özellikle küçük yaş gruplarını daha fazla etkilediğini söyledi.

"Şöyle kabaca baktığımızda Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 29 Ekim Bayramı, yılbaşı, sömestr tatili, 23 Nisan, 19 Mayıs, 1 Mayıs, kar tatili... Baktığımızda her birisinde bir tatil oluyor ve tatil sonrası da özellikle temel eğitim çağındaki, yani okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde bu tür öğrenme kayıplarının olduğuna dair, yeniden adaptasyon sorunlarının olduğuna dair eleştiriler var."

BAKANLIK DEĞERLENDİRME YAPIYOR: "BİRKAÇ YIL İZLEYELİM DEDİK"

Bakan Yusuf Tekin, ara tatil uygulamasının ilk başladığı dönemden itibaren konuyu takip ettiklerini ve bir değerlendirme süreci içinde olduklarını açıkladı. Tekin, nihai bir karar için sahadan gelen verileri ve araştırmaları beklediklerini ifade etti.