19 Temmuz 2021 Pazartesi Kurban bayramının arefesinde PTT ve bankanların çalışma saatleri işlem yapacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram ve resmi tatillerde genel olarak kamu kurumları çalışmazken arefe günü yarım gün çalışmaya geçiliyor. EFT, çek, senet ve para çekme gibi işlemlerini şubeler aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Arefe Günü bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Bugün bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe Günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? EFT ve havale yapılır mı? İşte tüm bu soruların yanıtları.