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Arefe günü bankalar, kargolar, noterler, eczaneler yarım gün mü açık? Arefe günü açık olan yerler

Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelecek. Arefe günü açık olan yerler merak ediliyor. Resmi tatillerde bankalar, noterler, eczaneler, kargolar kapalı olabiliyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı arefe gününde ankalar, kargolar, noterler, eczaneler yarım gün mü açık olacak? İşte arefe günü açık olacak yerler...

11:42 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arefe günü
Arefe günü

Kurban Bayramı arefesi bankalar, kargolar, noterler ve eczanelerin çalışma saatleri, sağlık kuruluşlarında işleri olanlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatillerde kapalı olan bankalar, kargolar, noterler, eczaneler arefe günü açık mı, kapalı mı? 2024 arefe günü hangi kurumlar saat kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe Günü bankalar açık olmayacak. Hafta sonu AVM gibi yerlerde hizmet veren banka şubeleri öğlen saatine kadar açık olabiliyor. Ancak bayram tatili nedeniyle bu tarz yerlerde bulunan banka şubelerinin de kapalı olması bekleniyor. Banka Şubeleri 24 Haziran tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Arefe günleri yarım gün resmi tatildir. Bu nedenle eczaneler arefe günü saat 09.00-13.00 saatleri arası açık olup, 13.00 sonrası sadece nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Bu yıl 15 Haziran Cumartesi Arefe günü marketler açık olacak. Tüm marketler kendi açılış ve kapanış saatlerinde faaliyette olacak.

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı olmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesi bayram tatili boyunca kapalı olacak.

Arefe günü, yani 15 Haziran Cumartesi günü kargolar yarım gün çalışma sürecinde olacak. Öğleden sonra ise hizmet vermeyecek.



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#arefe günü açık olan yerler
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