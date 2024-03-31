Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Ataşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Ataşehir Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 314.652 seçmen sayısının olduğu Ataşehir yerel seçim sonuçları , Ataşehir belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçim leri nedeniyle araştırılıyor. İşte Ataşehir yerel seçim sonuçları haberi.

ATAŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Ataşehir seçim sonuçları , partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Ataşehir belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Mustafa Naim Yağcı AK Parti

Onursal Adıgüzel CHP

Ali Coşkun İYİ Parti

Alev Sezen SP

Erdem Dereli DSP

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

Onursal Adıgüzel kimdir?

Onursal Adıgüzel, 1985'te Malatya'da doğdu.

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Adıgüzel, Boğaziçi Üniversitesinde aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Adıgüzel, 2015 seçimlerinde CHP'nin en genç milletvekili olarak 30 yaşında parlamentoya girdi. Onursal Adıgüzel, evli ve bir çocuk babası.

Mustafa Naim Yağcı kimdir?

Mustafa Naim Yağcı, 1976 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yağcı, 2004 yılında AK Parti Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı.

Kadıköy İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Yağcı, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığında sırasıyla Seçim İşleri, Yerel Yönetimler ve Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanlıkları ve Ataşehir İlçe Başkanlığı görevlerini ifa etti. Yağcı, evli ve iki çocuk babası.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Ataşehir seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Battal İlgezdi %51,4 oy oranı ile Ataşehir belediye başkanı seçilmişti.

ATAŞEHİR’DE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Ataşehir’de partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

CHP %51,4

AK Parti %45,1

SP %1,6

TKP %0,6

Ataşehir Belediye Meclisi Üye Sayısı

Ataşehir belediye meclisinde toplamda 38 üye bulunmaktadır. Ataşehir belediye meclisi üyelerine bakıldığı zaman CHP ve AK Parti adayları sayıca üstünlüğü elde etmiş durumdadırlar. CHP 23 üyeye, AK Parti 13 üyeye İYİ Parti ise toplamda 1 üyeye sahiptir.

Ataşehir 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde sonuçlara bakıldığı zaman en yüksek oy oranına sahip iki parti AK Parti ve CHP olmuştur. 2019 yılı yerel seçimlerine göre partilerin oy oranları şu şekildedir:

CHP: %51.38

AK Parti: %45.11

Saadet: %1.62

TKP: %0.6

DSP: %0.52

Vatan: %0.28

BTP: %0.16

DP: %0.15m

Ataşehir 2023 Mayıs Genel Seçim Sonuçları

2023 genel seçimlerine göre Ataşehir ilçesinde partilerin oy oranları şu şekildedir:

CHP: %36,30

AK Parti: 31,30

İYİ Parti: %7,95

TİP: %5,67

Yeşil Sol Parti: %5,45

MHP: %5,44

Zafer Partisi: %2,66

Yeniden Refah Partisi: %2,09

BBP: %1,05

Memleket Partisi: %1,00

Ataşehir 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Ataşehir 2023 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında adayların oy yüzdeleri ilk tur için şu şekildedir:

Kemal Kılıçdaroğlu: %55,23

Recep Tayyip Erdoğan: %40,38

Sinan Oğan: %4,15

Muharrem İnce: %0,24

Ataşehir 2023 cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarına göre adayların oy yüzdeleri şu şekildedir:

Kemal Kılıçdaroğlu: %58,25

Recep Tayyip Erdoğan: %41,75

Ataşehir hakkında genel bilgiler

Ataşehir, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan ve son yıllarda hızla gelişen modern bir ilçedir. 2008 yılında Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar ve Maltepe ilçelerinden ayrılarak kurulmuştur. Özellikle finans sektörünün merkezi olması, lüks konut projeleri, iş merkezleri ve alışveriş merkezleri ile dikkat çeken Ataşehir, İstanbul'un en modern yüzlerinden birini temsil eder. İşte Ataşehir hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Ataşehir, İstanbul'un Anadolu Yakası'nın batı kısmında yer alır ve kuzeyinde Ümraniye, doğusunda Sancaktepe, güneyinde Kadıköy ve batısında Maltepe ilçeleri ile çevrilidir. Marmara Denizi'nin iklim özelliklerine sahip olan bölge, ılıman iklim koşullarına sahiptir. Yazları sıcak ve nemli, kışları ılık ve yağışlı geçer.

Ekonomi ve Sosyal Hayat

Ataşehir, İstanbul Finans Merkezi projesine ev sahipliği yapmasıyla tanınır. Bu proje, bölgeyi uluslararası finans sektörünün önemli bir merkezi haline getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, çok sayıda ulusal ve uluslararası şirketin ofisleri, lüks konut projeleri, eğitim kurumları ve sosyal tesisleri ile Ataşehir, şehrin en gözde yaşam alanlarından biridir.

Tarih ve Kültür

Ataşehir, İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusuna kıyasla daha yeni bir gelişim göstermiş bir bölgedir. Ancak çevredeki Kadıköy, Üsküdar gibi tarihi ilçeler, bölgeye kolay ulaşım imkanı sunarak Ataşehir'de yaşayanlara zengin bir kültürel yaşam olanağı sağlar.

Turizm ve Dinlenme Alanları

Ataşehir, özellikle iş dünyasına yönelik otelleri, modern alışveriş merkezleri ve restoranları ile dikkat çeker. Ayrıca, bölgedeki parklar ve yeşil alanlar, şehir yaşamının içinde doğayla iç içe olma fırsatı sunar. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Atatürk Kent Ormanı, ilçeye yakın dinlenme ve doğa ile iç içe olma imkanı veren yerler arasındadır.

Ulaşım

Ataşehir, İstanbul'un diğer bölgelerine ve Anadolu Yakası'ndaki önemli noktalara ulaşım açısından merkezi bir konumda yer alır. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu gibi önemli ulaşım akslarının yakınında bulunması, ilçenin ulaşım kolaylığı açısından avantajlı olmasını sağlar.