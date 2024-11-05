2024 Audi Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback, bu endişeyi hafifletmek için iyi bir seçenek sunuyor. Ancak, menzil konusunda sınıf lideri değiller. Arkadan çekişli Q4 e-tron 40, tek bir şarjla 265 mil menzile ulaşabilir; bu, günlük işe gidip gelme ve diğer rutin görevler için fazlasıyla yeterli.

Audi Q4 e-tron özellikleri ve fiyatı nedir?

Tüm Audi Q4 e-tron versiyonları, 77 kWsa net (brüt 82 kWsa) enerji kapasiteli bataryaya sahip. Modelin batarya hücresi kimyası optimize edildiğinden dolayı DC şarj yüksek performans sergiliyor. Bu sayede normal şartlarda ortalama 28 dakika içerisinde %10’dan %80’e şarj çıkıyor. Motorun arkadan itişli ve quattro motorları 175 kW maksimum DC şarj gücünden oluşuyor.

Audi Q4 e-tron’un batarya koruma işlevi, otomatik olarak şarjı %80’de tutuyor. Dolayısıyla bu durum, bataryanın ömrünü uzatıyor. Yalnız uzun yolculuklar için batarya %100’e çıkarılabilir. Audi Q4 e-tron versiyonlarının tümünün arka aksı sürekli tahrikli senkron motor yani PSM ile çalışıyor. Araç, WLTP döngüsünde tam olarak 557 km menzile ulaşıyor.

Aracın tüm versiyonlarında en yüksek hız 180 km/s’tir. Audi Q4 Sportback 45 e-tron ve arkadan itişli Audi Q4 45 e-tron 210 kW (286 bg) güce sahiptir. Bu güç sayesinde 6,7 saniye içerisinde 0’dan 100 km/s hıza çıkılıyor.

Modelin en üst versiyonları Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro ve Audi Q4 55 e-tron quattro 250 kW (340 bg) güçten oluşuyor. En üst versiyonlar 5,4 saniyede 0’dan 100 km/s hızı buluyor.

Optimize edilen ısı yönetimi yeni elektromotorun verimliliğini artırıyor, aynı zamanda enerji tasarruflu soğutma sağlıyor. Şanzıman ve aktarma organlarında yapılan yeni mühendislik çalışmalarıla sıcaklık kontrol altına alınıyor. Ayrıca statorun dış kısmında su soğutma gömleği bulunuyor. Bu sayede soğutma döngüsü yağ sıcaklığını düşürürken termal verimlilik de artırılıyor.

Audi Q4 e-tron Fiyatı

Audi Q4 e-tron ile ücretsiz olarak 11 kW’lık e-tron kompakt şarj cihazı sunuluyor. Audi Q4 e-tronfiyatı şu şekildedir;

Audi Q4 e-tron versiyonu: 3.679.699 TL

Audi Q4 Sportback 45 e-tron: 3.796.627 TL

Audi Q4 55 e-tron quattro: 3.991.527 TL