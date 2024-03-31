Avcılar yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024: Avcılar belediye başkanı kim oldu? AK Parti, CHP, DSP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi oy oranları...

Avcılar yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un ilçelerinden biri olan Avcılar’da belediyeyi kim kazandı, Avcılar belediye başkanı kim oldu? Avcılar hangi partide? soruları 302.286 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından 2024 yerel seçim nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Avcılar 2024 yerel seçim sonuçları na ilişkin detaylar.

AVCILAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Avcılar seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Avcılar belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Abdullah Küçükoğlu AK Parti

Utku Caner Çaykara CHP

Yüksel Tümtürk İYİ Parti

Ender Esiner SP

Nihal Yüzüak DSP

Abdullah Küçükoğlu kimdir?

Abdullah Küçükoğlu, 1978 yılında Ankara'da doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren Küçükoğlu, 2001 yılında AK Parti'nin Kurucu İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete başladı.

Küçükoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Başkanlık Divan Katipliği, Deprem Doğal Afet Komisyon Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği ve AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. AK Parti Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yapan Küçükoğlu, evli ve 2 çocuk babası.

Utku Caner Çaykara kimdir?

Utku Caner Çaykara, 1991'de İstanbul'da doğdu.

İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra iş sağlığı güvenliği ve işletme alanlarında yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Çaykara, görevine CHP Gençlik Kolları'nda Genel Başkan Yardımcısı olarak devam ediyor.

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

AVCILAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Avcılar seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Turan Hançerli %52,1 oy oranı ile Avcılar belediye başkanı seçilmişti.

AVCILAR HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Avcılar’da partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

CHP %51,1

AK Parti %45,5

DSP %086

SP %0,7

Avcılar Belediye Meclisi Üye Sayısı

Avcılar belediye meclisinde toplamda 37 üye yer almaktadır. Partilerine göre avcılar belediye meclis üyeleri şu kişilerdir:

Hüseyin Aksu (CHP)

Bülent Akyürek (İYİ Parti)

Aydın Apaydın (CHP)

Erol Aydeniz (AK Parti)

Kimet Batmaz (CHP)

Mahir Budak (CHP)

Yüksel Can (CHP)

Mehmet Aslan (MHP)

Büşra Çapar (AK Parti)

İsmet Çelik (CHP)

Süleyman Çelik (AK Parti)

İsmail Çınar (CHP)

Sevgican Yeşilırmak (CHP)

Ali Rıza Değirmenci (CHP)

Yavuz Demirci (AK Parti)

Eyüp Dursun (AK Parti)

Veysel Gül (CHP)

Sinan Gümüş (İYİ Parti)

Tuncay Gündüz (CHP)

Hüseyin İbrahim oğlu (AK Parti)

Mahmut Kahraman (AK Parti)

Gözde Katıkçı (CHP)

Sebahattin Olcay (AK Parti)

Faruk Özdemir (AK Parti)

Sadık Pehlivan (AK Parti)

Erdoğan Sayılgan (AK Parti)

Ayşe Soy (AK Parti)

Erol Şahin (CHP)

Mustafa Tarım (AK Parti)

Ekincan Taşdan (CHP)

Murat Tercan (CHP)

Hasan Uzun (CHP)

Naciye Yaprak (CHP)

Ali Yıldırım (CHP)

Emre Yılmaz (AK Parti)

Bülent Zeren (CHP)

Fahrettin Tuncay (CHP)

Avcılar 2023 Mayıs Genel Seçim Sonuçları

Avcılar ilçesinde 2023 Mayıs genel seçimlerinde en fazla oy alan partilerin oy oranları şu şekildedir:

CHP: %33,69

AK Parti: %30,84

İYİ Parti: %8,35

Yeşil Sol Parti: %8,31

MHP: %6,37

Zafer Partisi: %2,79

Yeniden Refah Partisi: %2,32

Memleket Partisi: %0,93

Genç Parti: %0,28

Sol Parti: %0,15Avcılar Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Avcılar 31 Mart Yerel Seçim Son Durum

Avcılar 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Avcılar’da 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tur için adayların oy yüzdeleri şu şekilde sonuçlanmıştır:

Recep Tayyip Erdoğan: %54,63

Kemal Kılıçdaroğlu: %40,84

Sinan Oğan: %4.28

Muharrem İnce: %0.25

2. turda Avcılar için adayların oy yüzdeleri şu şekilde olmuştur:

Kemal Kılıçdaroğlu: %57,93

Recep Tayyip Erdoğan: %42,07

Avcılar hakkında genel bilgiler

Avcılar, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Marmara Denizi kıyısında yer alan bir ilçedir. 1992 yılında ilçe statüsü kazanan Avcılar, İstanbul'un hızla gelişen ve nüfusu artan ilçelerinden biridir. E-5 karayolu ve metrobüs hattı gibi önemli ulaşım ağlarına ev sahipliği yapmasıyla bilinir. Avcılar, üniversiteler, alışveriş merkezleri, geniş sahil şeridi ve yeşil alanları ile dikkat çeker. İşte Avcılar hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Avcılar, İstanbul'un batı kısmında, Küçükçekmece Gölü'nün batısında ve Marmara Denizi'nin kuzeyinde yer alır. Denize kıyısı olan ilçe, genellikle düz bir arazi yapısına sahiptir. Avcılar, İstanbul'un ılıman iklim koşullarından etkilenir; yazları sıcak ve nemli, kışları ılık ve yağışlı geçer.

Ekonomi ve Sosyal Hayat

Avcılar, konut, eğitim ve ticaret alanlarında hızlı bir gelişme göstermiştir. Birçok üniversitenin kampüslerine ev sahipliği yapması, ilçenin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmasını sağlar. Alışveriş merkezleri, çok sayıda restoran, kafe ve sosyal tesis, Avcılar'ın sosyal yaşamını zenginleştirir.

Tarih ve Kültür

Avcılar bölgesi, İstanbul'un genel tarihi içinde çeşitli dönemlerden izler taşır, ancak ilçe olarak daha çok modern dönemde gelişmiştir. İlçede, özellikle Marmara Denizi'ne kıyısı olan sahil kesimi ve çevresindeki yeşil alanlar, tarihi ve kültürel geziler için cazip noktalar arasındadır.

Turizm ve Dinlenme Alanları

Avcılar sahil şeridi, İstanbul'da deniz kenarında vakit geçirmek isteyenler için popüler bir yerdir. Ayrıca, bölgedeki parklar ve yeşil alanlar, şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyenler için dinlenme ve spor yapma imkanı sunar.

Ulaşım

Avcılar, E-5 karayolu ve metrobüs hattı üzerinde stratejik bir konuma sahiptir. Bu, ilçenin İstanbul'un diğer bölgelerine kolay ulaşım sağlamasına olanak tanır. Ayrıca, deniz otobüsü ve feribot seferleri de Avcılar'dan çeşitli noktalara yapılmaktadır, bu da ilçeyi deniz ulaşımı açısından cazip kılar.

Avcılar, sunduğu eğitim olanakları, geniş sahil şeridi, ulaşım kolaylıkları ve sosyal yaşam imkanlarıyla, İstanbul'un yaşanabilir ilçelerinden biri olarak öne çıkar. Hem yerleşim hem de yatırım için tercih edilen bir bölge olan Avcılar, şehrin batı yakasının gelişen yüzünü temsil eder.



