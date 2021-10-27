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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 7. bölüm fragmanı nefes kesti: Baba Oruç'a tuzak kurarken kırt defa düşüneceksiniz

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın yayınlanan yeni fragmanı nefes kesen sahneler sunarken, Hızır Reis'in bıçaklandığı görüldü. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın 7. bölüm fragmanını haberimizde izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 7. bölüm fragmanı nefes kesti: Baba Oruça tuzak kurarken kırt defa düşüneceksiniz
​Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinden.

TRT1'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 7. bölümünde de nefes kesecek. Her perşembe ekrana gelen filmin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 7. Bölüm Fragmanı

Yayınlanan yeni fragmanda; Oruç Reis'in, "Baba Oruç'a tuzak kurarken, kırk defa düşüneceksiniz. Yoksa o tuzakları öyle bir başınıza yıkarım ki altından sağ çıkamazsınız" dediği görüldü.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

Yapımcılığını ES Film'in yaptığı dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.

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