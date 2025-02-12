Başvuru takvimi açıklandı: 100 bin TL - 112 bin TL arasına arsa satılacak: İşte aranan şartlar

Türkiye’de tarla, arsa, bağ ve bahçe satın almak isteyen birçok vatandaş, bütçelerine uygun taşınmazları bulabilmek için ilanları yakından takip ediyor. Bu kapsamda, Milli Emlak Genel Müdürlüğü de belirli aralıklarla çeşitli illerde taşınmazları satışa sunuyor. İhale yöntemiyle gerçekleştirilen bu satışlar, özellikle yatırım yapmak isteyenler ve uygun fiyatlı mülk arayan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuyor. Güncel ilanlara ve detaylara Milli Emlak’ın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Milli Emlak; İstanbul, Konya, Ankara ve Kahramanmaraş dahil olmak üzere Türkiye'nin hemen her şehrinde zaman zaman arsa, tarla, arazi, bağ ve bahçe satışa çıkartıyor. İhale sistemi ile alıcılarını bulan taşınmazlardan bazıları, ekonomik olarak dikkat çekiyor. Bunun sonucunda ise, dar gelirli vatandaşların da bütçesine hitap ediyor.

Milli Emlak tarafından duyurulan güncel ilanlar kontrol edildiğinde ise, tahmin edilen ihale bedeli 100 bin TL'den tarla ve 112 bin TL'den arsa satılacağı resmen açıklandı.

MİLLİ EMLAK ARSA VE TARLA SATACAK

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan güncel ilanlar kontrol edildiğinde, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tahmin edilen ihale bedeli 100 bin TL'den tarla satılacağı görüldü.

Tarlanın teminat bedeli 30 bin TL olarak belirtilirken, ihale tarihi 24 Şubat 2025 saat 09.10 olarak açıklandı. Uygun yüzölçümü ise 647,67 metrekare olarak belirtildi.

İşte Milli Emlak tarafından satılacak o tarla;

Milli Emlak, Konya'nın Ereğli ilçesinde tahmin edilen ihale bedeli 112 bin TL'den arsa satılacağını duyurdu.

Bahsedilen arsanın teminat bedeli 33 bin 600 TL olarak açıklandı. Uygun yüzölçümü ise 265,00 metrekare olarak belirtildi. İhale tarihi ise 25 Şubat 2025 saat 09.30 olarak duyuruldu.

İşte Milli Emlak tarafından satılacak o arsa;

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DİĞER TAŞINMAZLAR

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, tahmin edilen ihale bedeli 100 bin TL'nin altında ve üstünde tarla, 112 bin TL'nin üstünde ve altında arsa satışı da gerçekleştirecek.