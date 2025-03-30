Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle beraber yurt genelinde havanın nasıl olacağı merak edilmeye başladı. Ülke genelinde Cuma gününden itibaren sıcaklıklar düşecek ve Akdeniz üzerinde etkili olması beklenen sağanak yağışın Ege, Marmara ve Batı Karadeniz gibi pek çok bölgede görüleceği Meteoroloji tarafından öngörülüyor. Peki, 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? 29 Mart - 1 Nisan İstanbul, Ankara ve İzmir'de Bayramda hava durumu raporu

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Ramazan Bayramı’nda Türkiye genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava dalgası, birçok bölgede sağanak yağışa neden olabilir. Bayramın ilk günü olan 30 Mart’ta Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’de yağışların etkili olması bekleniyor.

İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da ise kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor. Özellikle Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarlı ve yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklıklar, mevsim normallerine yakın seyretse de bazı bölgelerde ani sıcaklık düşüşleri görülebilir.

Bayramın ikinci günü 31 Mart’ta yağışlar yurt genelinde etkisini artıracak. Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli yağış ihtimali var. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Bayramın son günü olan 1 Nisan’da ise Türkiye genelinde yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağışlar etkili olabilir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların daha da düşmesi öngörülüyor.

İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA, İZMİR HAVA DURUMU

İstanbul’da bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İlk gün hava nispeten sakin olsa da ikinci ve üçüncü günlerde sağanak yağış görülebileceği belirtildi. Rüzgarlı havanın da İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

Ankara’da bayram boyunca bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak. Özellikle bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde sağanak yağışların kuvvetlenmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.







