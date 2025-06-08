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Bayram tatili ne zaman bitecek? Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı'nın son günü açıklandı mı?

Bayram tatili ne zaman bitecek? Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı'nın son günü açıklandı mı?

15:188/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bayram tatili ne zaman bitecek?
Bayram tatili ne zaman bitecek?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, bayram tatili kamu çalışanları için 4,5 gün olarak belirlenmişti. Peki, Kurban Bayramı tatili hangi tarihte sona erecek, mesai ne zaman başlayacak?

Kurban Bayramı tatili başladı, şimdi sıra dönüş planlarında… 4,5 günlük resmi tatilin ne zaman sona ereceği, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle kamu kurumlarında çalışanlar ve tatil planı yapanlar, “Bayram tatili ne zaman bitiyor, mesai hangi gün başlıyor?” sorusuna yanıt arıyor.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Resmi tatil programı kapsamında dört buçuk gün sürecek olan bayramın son günü 9 Haziran Pazartesi günü idrak edilecek. Öğrenciler ile kamu ve özel sektör çalışanları 10 Haziran Salı günü yeniden mesaiye başlayacak.

BAYRAM TATİLİ BU YIL UZATILMADI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram tatilinin uzatılmadığını açıkladı.

Altun sosyal medya paylaşımında "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." ifadelerini kullandı

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