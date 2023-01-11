Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir?

Bebeklerde ilk dişin ne zaman ortaya çıkacağı konusu değişkenlik gösterebiliyor. Bazı bebeklerin ilk doğum günlerinde hiç dişleri olmayabiliyor. Bazı bebekler ilk dişleriyle doğuyor. Bazıları 4 aylıktan önce, bazıları ise 12 ay sonra diş çıkarmaya başlıyor. Ancak çoğu bebekte yaklaşık 6 ayda diş çıkarma görülüyor. Tipik olarak, ilkin ve hemen hemen her zaman, alt ön dişler çıkıyor. Peki, bebeklerde diş çıkarma nasıl anlaşılır?

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA NE ZAMAN BAŞLAR?

BEEBebeklerde genellikle 3. aydan itibaren dünyayı ağzı ile keşfetmeye başladığı bir dönem başlamaktadır. Bu dönemden sonra ellerini ağzına sıkma veya tükürük salyasının artması çok sık gözlemlenmektedir. Bu davranışlar genellikle diş çıkarma dönemi olarak algılansa da bu durum her bebekte değişkenlik göstermektedir.

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Bebeklerde ilk dişler genellikle 6. aydan itibaren çıkmaya başlar. Fakat bazı bebeklerde 6. aydan önce, bazılarında ise 6. aydan sonra çıkması da olası bir durumdur. Genellikle ilk çıkan dişler alt ön kesici dişlerdir. Daha sonra ise yavaş yavaş diğer dişler çıkmaya başlamaktadır. Çocuklar 3 yaşına geldiklerinde ise tüm süt dişleri tamamlanmış olur ve toplamda 20 adet süt dişleri bulunur.

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde diş çıkarma belirtileri bebekten bebeğe farklılıklar gösterir. Hiçbir belirti vermeden diş çıkaran bebekler olabilir.

Diş çıkarma sırasında bebeklerde genellikle aşağıdaki belirtiler görülür;

-Huzursuzluk

-Geceleri sık uyanma

-İştahsızlık

-Katı gıdayla beslenen bebeklerde anne sütü veya biberona daha çok yönelme

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-Dışkısında hafif bir yumuşama

-Hafif bir ateş

-Ağrı

-Şişmiş diş etleri

-Kırmızı-sıcak yanaklar

-Aşırı salya

-Pişik

-Uyku düzeninde değişiklik

-Kulak ve yanağını kurcalaması, kaşıması

-Bir şeyler çiğneme isteği

-Genel bir huzursuzluk hali

-Ağız çevresinde döküntüler.

Bunlar süt dişlerini çıkarma sürecinde olan bebeklerde görülen rahatsızlıklardır. 5 yaşından sonra süt dişlerini döküp kalıcı dişlerini çıkarmaya başlayan çocukta ise bunlar görülmez.

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA HUZURSUZLUĞUNA NE İYİ GELİR?

Bebeklerin diş çıkarırken ağrılarından ve acılarından kurtulması için bazı şeylerin yapılması mümkündür. Bu gibi durumlarda yapılması gerekenler de ebeveynler tarafından merak edilmektedir. diş çıkarma huzursuzluğunun önüne geçmek için soğuk uygulama yapmak mümkündür ve oldukça da etkilidir. Annelerin ellerini soğuk suda yıkaması ve bebeğin diş çıkan bölgesine tutması bebeği oldukça rahatlatır. Bu bölgede sıcaklık artışları olacağı için soğuk uygulamalar dişin rahatlamasına ve acının da azalmasına neden olur.

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Bu uygulamayı bir pamuk ya da yumuşak bez ile de yapmak mümkündür. Aynı zamanda soğuk uygulama için bebeğe verilecek olan besinlerin soğuk verilmesi de önemlidir. Havuç ya da salatalık gibi sert besinlerin verilmesi ve bebeğin rahatlamaya çalışması da normaldir. Dişin çıkacağı bölge kaşınacağı için bu sert besinler hem kaşımak için hem de soğukluğu ile rahatlatması için oldukça önemlidir.

Temiz bir beze ya da pamuğa buz sarıp bebeğin diş çıkan bölgesine tutmak da önemlidir. Diş kaşıyıcılar ile bebeğin rahatlamasını sağlamak da mümkündür. Bebeğin diş kaşıyıcı ile oynarken mutlaka gözetim altında olması gerekir. Çok fazla salya akıttıkları ve bundan dolayı da huzursuz olabildikleri için bebeğinizle daha fazla vakit geçirmeniz de huzursuzluklarının önüne geçilmesi için önemlidir.