"Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvurularını yapan binlerce yükümlü Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Bedelli askerlikten yararlanacak olan yükümlülerin askerlik yerlerinin belli olacağı tarih duyurulmuştu. MSB Ocak ayını işaret etmiş ancak tam tarih belirtmemişti. İşte konu hakkında son gelişmeler...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?





2024 bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlandı. Buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş oldu.





2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122.351 TL'ye çıkarıldı.





Ocak 2024'te 182.609 TL olan belli askerlik ödemesi Temmuz 2024'te yeniden artacak.

2024 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.



