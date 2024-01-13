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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2024: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

"Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. 29 Aralık 2023 tarihine kadar başvurularını gerçekleştiren binlerce yükümlü, bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Ocak ayının ikinci haftası sona ererken e-Devlet sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Nerede askerlik yapacağını merak eden yükümlüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelecek askerlik yerleri açıklandı son dakika duyurusunu bekliyor. Peki Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

14:33 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

"Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvurularını yapan binlerce yükümlü Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Bedelli askerlikten yararlanacak olan yükümlülerin askerlik yerlerinin belli olacağı tarih duyurulmuştu. MSB Ocak ayını işaret etmiş ancak tam tarih belirtmemişti. İşte konu hakkında son gelişmeler...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?


2024 bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlandı. Buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş oldu.


2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122.351 TL'ye çıkarıldı.


Ocak 2024'te 182.609 TL olan belli askerlik ödemesi Temmuz 2024'te yeniden artacak.

2024 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.


Ancak bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tam tarihe ilişkin bir duyuru yapılmadı. Net tarih açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir.

#MSB
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#bedellik askerlik yerleri
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