Özgün Akaryakıt fiyatlarına yeni günceleme yolda 31 Ağustos 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları
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Akaryakıt fiyatlarına yeni günceleme yolda: 31 Ağustos 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları

Yeni haftaya artışla başlayan Brent petrol, dün 100 doların üzerine çıkarak günü 103 dolar seviyesinde kapattı. Petrol fiyatlarının hareketliliği akaryakıt piyasasını da etkilemekte. Araç sahiplerinin gözü kulağı akaryakıt fiyatlarında. Peki bugün benzin ne kadar oldu, zam ya da indirim var mı? Motorin fiyatı kaç TL? İşte 31 Ağustos 2022 güncele akaryakıt fiyatları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzin ne kadar oldu, zam ya da indirim var mı? Motorin fiyatı kaç TL? 31 Ağustos 2022 güncele akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları 31 Ağustos 2022 benzin, motorin, LPG fiyatı

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrolün yüzde 5 değer kaybedip yeniden 100 doların altına inerek 98 dolar seviyesine düşmesi ise akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu.

Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatlarına son 2 haftada üst üste zam gelmişti. Motorin grubuna art arda gelen 5 zammın ardından ise benzine indirim yapılmıştı. Son zam ve indirimlerin ardından motorin ile benzin arasındaki fark 6 liraya dayanırken benzinin litresi ortalama 20,20 TL’den satılırken motorinin litresi ise ortalama 27 liradan satılıyor.

Güncel akaryakıt fiyatları 31 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir fiyat lisesi

Türkiye Petrolleri’nin internet sitesinden alınan verilere göre güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekilde;

İstanbul'da benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 20,12 TL

Motorin fiyatı: 26,90 TL

Otogaz (LPG): 11,47 TL

Ankara'da benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 20,24 TL

Motorin fiyatı: 27,02 TL

Otogaz (LPG): 11,34 TL

İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 20,25 TL

Motorin fiyatı: 27,02 TL

Otogaz (LPG): 11,14 TL

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