Akaryakıt fiyatlarına yeni günceleme yolda: 31 Ağustos 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrolün yüzde 5 değer kaybedip yeniden 100 doların altına inerek 98 dolar seviyesine düşmesi ise akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu.

Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatlarına son 2 haftada üst üste zam gelmişti. Motorin grubuna art arda gelen 5 zammın ardından ise benzine indirim yapılmıştı. Son zam ve indirimlerin ardından motorin ile benzin arasındaki fark 6 liraya dayanırken benzinin litresi ortalama 20,20 TL’den satılırken motorinin litresi ise ortalama 27 liradan satılıyor.

Güncel akaryakıt fiyatları 31 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir fiyat lisesi

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Türkiye Petrolleri’nin internet sitesinden alınan verilere göre güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekilde;

İstanbul'da benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 20,12 TL

Motorin fiyatı: 26,90 TL

Otogaz (LPG): 11,47 TL

Ankara'da benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 20,24 TL

Motorin fiyatı: 27,02 TL

Otogaz (LPG): 11,34 TL

İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 20,25 TL

Motorin fiyatı: 27,02 TL

Otogaz (LPG): 11,14 TL