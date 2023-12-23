Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımını 91-82 mağlup etti. Fenerbahçe Beko’da Georgios Papagiannis 15 sayı, 2 ribaund, 1 blok; Scottie Wilbekin 20 sayı, 3 ribaund, 6 asist; Tyler Dorsey 12 sayı, 1 asist; Johnathan Motley 14 sayı, 6 ribaund, 1 asist; Nick Calathes 4 sayı, 5 ribaund, 13 asist ile mücadele etti.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Berlin 82-91 Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

BERLİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ

Berlin Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

SAYILAR

ALBA Berlin: Brown 15, Koumadje 8, Spagnolo 8, Thiemann 8, Bean, Procida 11, Wetzell 12, Delow 4, Schneider 3, Thomas 13

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 20, Calathes 4, Pierre 4, Motley 14, Hayes-Davis 7, Sertaç Şanlı 4, Papagiannis 15, Guduric 2, Dorsey 12, Madar 4, Sestina 5, Tarık Biberovic

PERİYOTLAR

1. Periyot: 26-24

Devre: 47-51

3. Periyot: 59-72

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.







