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Fenerbahçe Beko Scottie Wilbekin ile Almanya’da farklı kazandı

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımını 91-82 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 16. maçında 9. galibiyetini elde ederken, ALBA Berlin 13. yenilgisini aldı. Fenerbahçe’de Scottie Wilbekin 20 sayı atarak en skorer isim oldu. Berlin 82-91 Fenerbahçe Beko maç özeti haberimizde.

11:25 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımını 91-82 mağlup etti.
THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımını 91-82 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımını 91-82 mağlup etti. Fenerbahçe Beko’da Georgios Papagiannis 15 sayı, 2 ribaund, 1 blok; Scottie Wilbekin 20 sayı, 3 ribaund, 6 asist; Tyler Dorsey 12 sayı, 1 asist; Johnathan Motley 14 sayı, 6 ribaund, 1 asist; Nick Calathes 4 sayı, 5 ribaund, 13 asist ile mücadele etti.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Berlin 82-91 Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

BERLİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ

Berlin Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için

SAYILAR

ALBA Berlin:
Brown 15, Koumadje 8, Spagnolo 8, Thiemann 8, Bean, Procida 11, Wetzell 12, Delow 4, Schneider 3, Thomas 13
Fenerbahçe Beko:
Wilbekin 20, Calathes 4, Pierre 4, Motley 14, Hayes-Davis 7, Sertaç Şanlı 4, Papagiannis 15, Guduric 2, Dorsey 12, Madar 4, Sestina 5, Tarık Biberovic

PERİYOTLAR

1. Periyot: 26-24

Devre: 47-51

3. Periyot: 59-72

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.



#Fenerbahçe Beko
#Berlin
#THY Avrupa Ligi
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