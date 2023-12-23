Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımını 91-82 mağlup etti. Fenerbahçe Beko’da Georgios Papagiannis 15 sayı, 2 ribaund, 1 blok; Scottie Wilbekin 20 sayı, 3 ribaund, 6 asist; Tyler Dorsey 12 sayı, 1 asist; Johnathan Motley 14 sayı, 6 ribaund, 1 asist; Nick Calathes 4 sayı, 5 ribaund, 13 asist ile mücadele etti.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Berlin 82-91 Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
BERLİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ
SAYILAR
PERİYOTLAR
1. Periyot: 26-24
Devre: 47-51
3. Periyot: 59-72
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.