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Sarunas Jasikevicius ilk maçında galibiyet aldı: Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde Monaco’yu 86-74 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 14. haftasında Monaco’yu konuk etti. Sarı-lacivertliler maçtan 86-74’lük skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko bu sonuçla 14. maçında 7. galibiyetine imza atarken, AS Monaco ise 6. yenilgisini aldı. Yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius'la ilk maçına çıkan sarı-lacivertli takımda, taraftarlar Litvanyalı hocaya maçtan önce yoğun tezahüratta bulundu. Fenerbahçe Beko - Monaco maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:36 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 10:37 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 14. haftasında Monaco’yu 86-74 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 14. haftasında Monaco’yu 86-74 mağlup etti.

THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımını 86-74 yenerek yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Beko - Monaco maç özeti haberimizde.

FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko - Monaco maç özetini izlemek için

SAYILAR

FENERBAHÇE BEKO:
Wilbekin 13, Calathes 7, Hayes-Davis 23, Pierre 4, Sertaç Şanlı 9, Motley 6, Guduric 10, Dorsey 2, Madar 7, Sestina 5
MONACO:
Tarpey, James 24, Brown 4, Diallo 6, Motiejunas 8, Okobo 14, Blossomgame 6, Cornelie, Walker 6, Hall 6

PERİYOTLAR

1'İNCİ PERİYOT:
24-21
DEVRE:
46-45
3'ÜNCÜ PERİYOT:
68-57

Mücadelenin ilk periyodu karşılıklı sayılarla başladı ve ilk 4 dakika 10-10 eşitlikle geçildi. İlk periyodun kalan bölümünü daha iyi oynayan Fenerbahçe Beko, Madar ve Dorsey'nin bulduğu sayılar ile periyodu 24-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Fenerbahçe, periyodun bitimine 5.23 kala Guduric'in 3 sayılık isabetiyle farkı 8 sayıya çıkardı: 36-28. Periyodun kalan dakikalarında Mike James ile etkili olan Monaco, farkı 1 sayıya düşürdü ve devreye 46-45'lik skorla gidildi.

Üçüncü periyoda savunmadaki performansını artırarak başlayan sarı-lacivertli ekip, 6 dakika kala farkı 7 sayıya yükseltti: 54-47. Çeyreğin bitimine 1.19 kala Madar'ın skoru 63-55'e getiren basketinin ardından Monaco mola aldı. Üçüncü çeyreğin son anlarında farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, dördüncü periyoda 68-57 önde girdi.

Dördüncü periyot karşılıklı sayılarla basketlerle başlarken, Fenerbahçe son 4.54'e 10 sayılık avantajla girdi: 75-65. Kalan dakikalarda da üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip mücadeleden 86-74'lük skorla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO'DA JASİKEVİCİUS DÖNEMİ GALİBİYETLE BAŞLADI

Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis'in yerine başantrenörlük görevine getirilen Sarunas Jasikevicius, dün ilk antrenmanına çıkmıştı.

Sarunas Jasikevicius yönetiminde ilk maçına ise Monaco karşısında çıkan sarı-lacivertli ekip, rakibini 86-74 mağlup etti.



#Fenerbahçe Beko
#Monaco
#THY Avrupa Ligi
41 dakika önce
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