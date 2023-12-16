Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'yu sahasında 81-80 mağlup etti. Bitime 11 saniye kala Thompson'ın üç sayılık atışında ev sahibi ekip isabet bulamayınca son hücum sarı-lacivertlilere kaldı. Hayes-Davis, bitime 1 saniye kala denediği 3 sayılık atışta isabet bulamayınca Anadolu Efes karşılaşmadan 81-80 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Efes, 10'uncu galibiyetini elde ederken; Fenerbahçe ise 3'üncü mağlubiyetini aldı. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.