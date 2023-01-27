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Beşiktaş Alanyaspor
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 35 puan toplayan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bir galibiyete daha imza atmak istiyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında, 27 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Vodafone Park’ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısındaki muhtemel onbiri;
Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında oynayamayacak. Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond ve tedavisi süren Rachid Ghezzal, takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın da yarın forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 14. kez mücadele edecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.