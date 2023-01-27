Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. İspanya Kral Kupası'ndaki derbi maçta Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatma sonunda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finale çıkan bir diğer takım da Barcelona oldu. Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları Beşiktaş-Corendon Alanyaspor ile başlayacak. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 27 Ocak 2023 Cuma maç programı haberimizde.