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Beşiktaş - Alanyaspor maç kadrosu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’ta oynanacak mücadele 20.00’de başlayacak. Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 14. kez mücadele edecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş, Alanyaspor maçını da kazanarak puanını 38'e yükseltmek istiyor. Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısındaki muhtemel onbiri nasıl olacak?

11:31 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaş Alanyaspor

Beşiktaş Alanyaspor

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 35 puan toplayan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bir galibiyete daha imza atmak istiyor.

Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında, 27 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Vodafone Park’ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

BJK Alanyaspor maçı

Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosu

Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısındaki muhtemel onbiri;

  • Mert
  • Necip
  • Tayyip Talha
  • Welinton
  • Masuaku
  • Salih
  • Tayfur
  • Gedson
  • Cenk
  • N'Koudou
  • Aboubakar
Beşiktaş Alanyaspor maçı
Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.

Beşiktaş

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında oynayamayacak. Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond ve tedavisi süren Rachid Ghezzal, takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın da yarın forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş ile Alanyaspor kaç defa karşılaştı?

Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 14. kez mücadele edecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.



#Beşiktaş
#Alanyaspor
#muhtemel 11
#süper lig
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Beşiktaş - Alanyaspor maç kadrosu
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