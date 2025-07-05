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BİLSEM kayıt takvimi açıklandı mı? BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak?

BİLSEM kayıt takvimi açıklandı mı? BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak?

13:305/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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BİLSEM kayıt takvimi açıklandı mı?
BİLSEM kayıt takvimi açıklandı mı?

2025 yılında Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, öğrenciler kayıt işlemlerini bağlı bulundukları illerdeki Bilim ve Sanat Merkezleri'ne şahsen başvurarak gerçekleştirecek. Kayıtlar, ilan edilen tarihler arasında yapılacak olup, süre dolmadan işlem yapılması gerekecek. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

2025 yılı BİLSEM sonuçlarıyla birlikte heyecan dorukta! Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim alma hakkı kazanan öğrenciler için sıra şimdi kayıt sürecine geldi. Öğrenciler, belirtilen tarihler arasında bulundukları ildeki BİLSEM’e şahsen başvurarak kayıtlarını tamamlayabilecek. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak, hangi belgeler istenecek? Tüm merak edilenler haberimizde...

İTİRAZ BAŞVURU TAKVİMİ

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. İtirazlar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarının https://meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde il tanılama sınav komisyonlarına yapılacak.

BİLSEM KAYIT TAKVİMİ

BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt dönemi, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 29 Ağustos 2025 Cuma günü sona erecek.

Veliler, bu tarihler arasında kazandığınız BİLSEM merkezlerine gerekli belgelerle şahsen başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Kayıt sürecine dair evrak gereksinimleri ve başvuru usulleri ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitelerinde ilan edilecektir.

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