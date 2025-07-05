BİLSEM kayıt takvimi açıklandı mı? BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak?

2025 yılı BİLSEM sonuçlarıyla birlikte heyecan dorukta! Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim alma hakkı kazanan öğrenciler için sıra şimdi kayıt sürecine geldi. Öğrenciler, belirtilen tarihler arasında bulundukları ildeki BİLSEM’e şahsen başvurarak kayıtlarını tamamlayabilecek. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak, hangi belgeler istenecek? Tüm merak edilenler haberimizde...

İTİRAZ BAŞVURU TAKVİMİ

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. İtirazlar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarının https://meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde il tanılama sınav komisyonlarına yapılacak.

BİLSEM KAYIT TAKVİMİ

BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt dönemi, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 29 Ağustos 2025 Cuma günü sona erecek.