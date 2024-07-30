Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Sinop dışında Batı Karadeniz bölge geneli, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 30 TEMMUZ 2024

Hava sıcaklığı: Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41





📆30 Temmuz 2024 Salı

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/IcKnhOSLQU — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 30, 2024

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI GERİ GELİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, tarih boyunca temmuz sonu ile ağustos ayı başlarının takvimlere sıcak olarak işlendiğinden bu tarihlerin eyyam-ı bahur olarak bilindiğini belirtti.

Bazı takvimlerde bu tarihlerin "31 Temmuz-7 Ağustos", bazılarında ise "1-8 Ağustos" olarak kayda geçtiğini ifade eden Toros, "eyyam-ı bahur"un en sıcak günler demek olduğunu söyledi.

Bu tarihlerin artık değişmeye başladığını dile getiren Toros, "Bu sene 21 Temmuz'da küresel bir sıcaklık rekoru kırdık. Rekorlar kırılan bir dönemdeyiz. Haziran ayında Türkiye sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasına göre 3-6 derece daha sıcak geçti. Biz geçmişte temmuz sonu, ağustos başı yaşadığımız o en sıcak günleri, bugünlerde hep yaşıyoruz. Bu sene çok uzun sürdü. Afrika'nın kavurucu sıcaklıkları, Afrika üzerinde oluşmuş olan yüksek basınç alanlarının etkisiyle kuzeye doğru, Türkiye'yi de kapsayacak şekilde yukarıya doğru hareket etmiş durumda." ifadesini kullandı.







