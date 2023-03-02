Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve yağışların az olması nedeniyle tüm yurtta kuraklık tehdidi baş gösterdi. Bu nedenle herkes "Kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kar yağacak mı? Meteoroloji son hava durumu tahminlerini paylaştı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (2 MART 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri, Balıkesir’in kuzey kıyıları ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

KAR YAĞACAK MI?

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt YouTube kanalından paylaştığı videoda, mart ayına ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı ve uyarılarda bulundu. "Mart ayının ilk haftasından itibaren yağışlı hava kütleleri adeta ülkemize akın edecek. Özellikle yurdun batı ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yağışlar bekleniyor. Özellikle marmara bölgesi ve marmaranın batısı ağırlıklı olmak üzere ve ege bölgesi, iç egenin bir kısmı ve doğu anadolunun özellikle kuzeydoğu kısımlarında mevsim normallerinin üzerinde yağışlar bekleniyor. Diğer kısımlardaysa mevsim normalleri civarında yağışlar bekleniyor fakat hava sıcaklıklarına baktığımız zaman mevsim normallerinin bir hayli üzerinde bekliyoruz."







