Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini: 6 il için 'kuvvetli kar' uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ve Kastamonu’nun kuzey bölgelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

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Meteoroloji'nin haritasında yer verilen ve yoğun kar beklenen iller arasında, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak yer alıyor. Yağışların pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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Yetkililer, kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İstanbul, pazar öğlene kadar hafif yağmurlu öğlen yağış kesiliyor. Sıcaklık 12 derece yarın yağış yok. Ankara öğleden sonra hafif karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, 3 derece, İzmir 17, Antalya 20 derece. Kayseri akşam saatlerinde Kar yağışı 2 derece.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava Durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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