Meteoroloji hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da hava durumu
Hava sıcaklığının, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bugün sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 36°C
İSTANBUL °C, 34°C Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık
EGE HAVA DURUMU
AFYONKARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ HAVA DURUMU
ADANA °C, 35°C Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MERSİN °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
ANKARA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 41°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU
BOLU °C, 36°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 36°C Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 38°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
AMASYA °C, 40°C Az bulutlu
SAMSUN °C, 32°C Az bulutlu
TOKAT °C, 39°C Az bulutlu
TRABZON °C, 30°C Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
ERZURUM °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık
URFA °C, 42°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri, günlük yaşamımızı planlamak için önemli bir araçtır. Örneğin, hava durumu tahminlerini kullanarak, yağmurlu bir gündeşemden koruyacak giysiler giyebilir veya güneşi engelleyecek bir şapka takabiliriz. Hava durumu tahminlerini kullanarak, planlarımızı hava durumuna göre ayarlayabilir ve olası risklerden kaçınabiliriz.
Hava durumu nasıl tahmin edilir?
Hava durumu tahminleri, aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılır: Meteoroloji istasyonları: Meteoroloji istasyonları, atmosferik koşulları ölçmek için kullanılır. Meteoroloji istasyonları, sıcaklık, nem, basınç, rüzgar ve yağış gibi verileri ölçer.
Meteoroloji balonları: Meteoroloji balonları, atmosferin yüksek katmanlarını incelemek için kullanılır. Meteoroloji balonları, atmosferin yüksek katmanlarında bulunan sıcaklık, nem ve basınç gibi verileri ölçer.
Uydular: Uydular, atmosferin tüm katmanlarını incelemek için kullanılır. Uydular, atmosferin tüm katmanlarında bulunan sıcaklık, nem, basınç, rüzgar ve yağış gibi verileri ölçer.
Bilgisayar modelleri: Bilgisayar modelleri, atmosferik koşulları tahmin etmek için kullanılır. Bilgisayar modelleri, meteoroloji istasyonlarından, meteoroloji balonlarından ve uydulardan elde edilen verileri kullanarak atmosferik koşulları tahmin eder.
Hava durumu tahminleri, her zaman doğru değildir. Hava durumu tahminlerinin doğruluğu, tahminin yapıldığı zamana ve bölgeye göre değişir. Genel olarak, kısa vadeli hava durumu tahminleri daha doğrudur. Uzun vadeli hava durumu tahminleri daha az doğrudur.