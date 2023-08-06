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Hava durumu tahminleri: Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı!

Hava durumu, bir bölgedeki atmosferik koşulların kısa vadeli durumudur. Hava durumunu etkileyen faktörler arasında sıcaklık, nem, basınç, rüzgar ve yağış yer alır. Hava durumu, günlük yaşamımızı etkileyen önemli bir faktördür. Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerine göre; ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu.

08:27 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Meteoroloji hava durumu

Meteoroloji hava durumu

Hava durumu tahminleri
, hava durumunu tahmin etmek için kullanılan bilimsel yöntemlerdir. Hava durumu tahminleri, meteoroloji uzmanları tarafından yapılır ve genellikle birkaç gün için yapılır.
Hava durumu
tahminleri, doğruluk oranına göre sınıflandırılır. Yüksek doğruluk oranına sahip hava durumu tahminleri, genellikle birkaç gün için yapılır. Düşük doğruluk oranına sahip hava durumu tahminleri, genellikle bir haftadan daha uzun süre için yapılır.

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da hava durumu

Meteoroloji
Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden aldığım bilgiye göre,
'da şu anda hava açık ve 25°C. Rüzgar kuzeybatıdan 10 km/s esiyor. Nem oranı %50. Bugün öğle saatlerinde hava sıcaklığı 30°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise hava sıcaklığı 25°C'ye düşecek. Yarın için hava tahmini, açık ve güneşli. Hava sıcaklığı 27°C ile 32°C arasında değişecek.
Son dakika hava durumu tahminlerine göre; ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu,
, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Hava sıcaklığının, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bugün sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 36°C

İSTANBUL °C, 34°C Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık

EGE HAVA DURUMU

AFYONKARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ HAVA DURUMU

ADANA °C, 35°C Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

ANKARA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 41°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

BOLU °C, 36°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 40°C Az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C Az bulutlu

TOKAT °C, 39°C Az bulutlu

TRABZON °C, 30°C Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık

URFA °C, 42°C Az bulutlu ve açık

Meteoroloji hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminleri, günlük yaşamımızı planlamak için önemli bir araçtır. Örneğin, hava durumu tahminlerini kullanarak, yağmurlu bir gündeşemden koruyacak giysiler giyebilir veya güneşi engelleyecek bir şapka takabiliriz. Hava durumu tahminlerini kullanarak, planlarımızı hava durumuna göre ayarlayabilir ve olası risklerden kaçınabiliriz.

Hava durumu nasıl tahmin edilir?

Hava durumu tahminleri, aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılır: Meteoroloji istasyonları: Meteoroloji istasyonları, atmosferik koşulları ölçmek için kullanılır. Meteoroloji istasyonları, sıcaklık, nem, basınç, rüzgar ve yağış gibi verileri ölçer.

Meteoroloji balonları: Meteoroloji balonları, atmosferin yüksek katmanlarını incelemek için kullanılır. Meteoroloji balonları, atmosferin yüksek katmanlarında bulunan sıcaklık, nem ve basınç gibi verileri ölçer.

Uydular: Uydular, atmosferin tüm katmanlarını incelemek için kullanılır. Uydular, atmosferin tüm katmanlarında bulunan sıcaklık, nem, basınç, rüzgar ve yağış gibi verileri ölçer.

Bilgisayar modelleri: Bilgisayar modelleri, atmosferik koşulları tahmin etmek için kullanılır. Bilgisayar modelleri, meteoroloji istasyonlarından, meteoroloji balonlarından ve uydulardan elde edilen verileri kullanarak atmosferik koşulları tahmin eder.

Hava durumu tahminleri, her zaman doğru değildir. Hava durumu tahminlerinin doğruluğu, tahminin yapıldığı zamana ve bölgeye göre değişir. Genel olarak, kısa vadeli hava durumu tahminleri daha doğrudur. Uzun vadeli hava durumu tahminleri daha az doğrudur.

#hava durumu
#Meteoroloji
#istanbul
#ankara
#izmir
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