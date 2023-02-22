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Bugün hangi maçlar var? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı​

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Süper Lig maçları da ertelendi. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlanacak. Futbolda heyecan bugün de devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'nın 5 büyük liginde oldukça kritik maçlar futbolseverlerle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Devlerin mücadelesini Madrid temsilcisi 5-2 kazandı. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, bugünün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.

09:25 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak. Avrupa’daki maçlar ise devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda Real Madrid, Liverpool’u 5-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibinin gollerini 4. dakikada Darwin Nunez ve 14'te Mohamed Salah kaydetti. Konuk takımın golleri ise 21 ve 36. dakikalarda Vinicius Junior, 47'de Eder Militao, 55 ve 67. dakikalarda ise Karim Benzema'dan geldi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? (22 Şubat 2023 maç programı)

  • 17:00 NK Celje – Bravo Slovenya 1. Ligi Bilyoner
  • 19:30 O. Ljubljana – ND Gorica Slovenya 1. Ligi Bilyoner
  • 20:00 Kocaelispor – Sakaryaspor Dostluk Maçı Fuchs Sports Youtube
  • 23:00 Leipzig – Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 TV8, CBC Sport, Exxen
  • 23:00 Inter – Porto UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 İçtimai TV, Exxen













#bugünkü maç programı
#süper lig
#UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 tur maçları
#Inter
#Porto
#Manchester City
1 saat önce
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Bugün hangi maçlar var? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı​
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