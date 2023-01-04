Özgün Bursa TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
ÖZGÜN HABERLER

Bursa TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Bursa TOKİ arsa kura sonuçları, bu illerin sosyal konutlar için hak sahiplerinin belli olmasından sonra sorgulanır oldu. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Ardından gözler TOKİ arsa başvuru sonuçlarına çevrildi. Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “İlk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi. Bursa’da 13 bin konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ Bursa müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihlerini henüz açıklamadı. Peki Bursa TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Bursa arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Bursa TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Bursa TOKİ arsa kura sonuçları

TOKİ Bursa kura çekimi canlı yayınla açıklanacak. TOKİ kura sonuçları en sık araştırılan konu başlıklarından bir tanesi oluyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Peki Bursa TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Bursa arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Bursa TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak. TOKİ konut kuraları etap etap gerçekleştiriliyor. Bursa TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Bursa TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bursa kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Bursa TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Bursa TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Keleş, Orhaneli, Orhangazi

TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
ÖZGÜN
TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
Ev sahibi takım üstünlük golünü buldu

Ev sahibi takım üstünlük golünü buldu

​Galatasaray kendi evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Koronavirüs endişesi büyüyor

Koronavirüs endişesi büyüyor
Bugünlere manşetlerleçarpışarak geldik

7. Anadolu Medya Ödülleri Programı.

​Eski nişanlısı kaçıramayınca boynundan vurmuştu.

​ABD'yi sarsan olay: Anne kız için karar verildi.

​Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu.

​Camide verdiği müstehcen poz sonrası soruşturma başlatılmıştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

​Bakan Soylu: İmamoğlu beni 40 kere aradı kayıtlar burada.

Kapadokya'da yeni bir rekora imza atıldı.

Dünya Kupası'ndaki sistem İspanya Süper Kupası'nda da olacak

Memur ve emeklinin zammı yüzde 30'a çıktı: Hesaplamalar değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündemdeki soruya yanıt.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.