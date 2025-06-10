İş insanı Cafer Mahiroğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkındaki bilgiler merak edilen konular arasında bulunuyor. Gün içerisinde gelen son dakika haberiyle birlikte, Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı verildiği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte, birçok kişi ise Cafer Mahiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, işi nedir ve neden yakalama kararı verildi? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Cafer Mahiroğlu'nun biyografisi ve yakalama kararıyla ilgili resmi bilgiler.





CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?

1966 yılında Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Akpınar köyünde doğan Cafer Mahiroğlu, iş dünyasına atılmadan önce İngiltere’ye göç ederek hayatını şekillendirdi. 1980’lerin sonunda İngilizce öğrenmek amacıyla gittiği İngiltere’de konfeksiyon sektöründe çalışmaya başladı ve kısa sürede kendi işini kurarak başarı merdivenlerini hızla tırmandı.

Cafer Mahiroğlu’nun İş Kariyeri

Cafer Mahiroğlu, 1991 yılında Armondi adlı tekstil şirketini satın alarak iş hayatına adım attı. Yıllar içinde Top Shop, New Look, Dorothy Perkins, Tesco ve Evans gibi markalara üretim yaptı. 2007 yılında mali krize giren İngiltere merkezli Select markasını satın alarak tekstil sektöründeki gücünü artırdı. 2017 yılında Türkiye’de e-ticaretin öncülerinden olan Markafoni’yi 15 milyon dolara satın alarak dijital alanda da yatırımlarını genişletti. 2020 yılının Ocak ayında Halk TV’yi satın alarak medya sektörüne giriş yaptı ve kanalda köklü değişiklikler yaparak izleyici kitlesini genişletti.





CAFER MAHİROĞLU HAKIKINDA YAKALAMA KARARI

İş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında '' ihaleye fesat karıştırmak '' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda, Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerde bulunuldu.





Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı olan Cafer Mahiroğlu hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçundan soruşturma başlatıldı. Yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Mahiroğlu ile ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı. Aziz İhsan Aktaş, hakkında yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra tahliye edilmişti.







