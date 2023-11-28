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Yaş çay destekleme ödemelerinde tarih belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çay üreticisinin dört gözle beklediği destek ödemelerine ilişkin tarihi açıkladı. Buna göre, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin liralık ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü hesaplara yatacak.

15:04 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 15:06 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Yaş çay alım ödemeleri ne zaman?

Yaş çay alım ödemeleri ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin liralık ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktaracaklarını söyledi.

YAŞ ÇAY ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yumaklı, sosyal medya hesabından, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "
ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun
" ifadelerini kullandı.



#çaykur
#yaş çay alım ücreti
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
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