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Cemre topağa düştü mü? 3. cemrenin düşme tarihi

Cemre düşme tarihleri, mart ayının gelmesiyle birlikte öne çıkan konulardan oldu. Soğuk kış aylarının ardından baharın gelişini müjdeleyen cemre birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşecek. Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemrenin birincisi havaya, ikincisi ise suya düşmüştü. Peki, üçüncü cemre ne zaman nereye düşecek?

11:37 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Üçüncü cemre

Üçüncü cemre

Cemre, 'Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' anlamına geliyor. Cemrenin düşmesi baharın geldiğini müjdeliyor. Birinci, ikinci cemrenin düşmesinin ardından üçüncü cemrenin düşmesi bekleniyor.

İKİNCİ CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Bahar müjdecisi olarak bilinen cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düştü.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NEREYE DÜŞER?

Cemrenin üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞÜNCE NE OLUR?

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023

1. Cemre 19-20 Şubat – Havaya

2. Cemre 26-27 Şubat – Suya

3. Cemre 5-6 Mart – Toprağa

#cemre
#üçüncü cemre
#3. cemre
2 saat önce
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Cemre topağa düştü mü? 3. cemrenin düşme tarihi
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