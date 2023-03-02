Cemre, 'Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' anlamına geliyor. Cemrenin düşmesi baharın geldiğini müjdeliyor. Birinci, ikinci cemrenin düşmesinin ardından üçüncü cemrenin düşmesi bekleniyor.

İKİNCİ CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

İKİNCİ CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Bahar müjdecisi olarak bilinen cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düştü.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NEREYE DÜŞER?

ÜÇÜNCÜ CEMRE NEREYE DÜŞER?

Cemrenin üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.