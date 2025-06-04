DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2025: ÖSYM DGS geç başvuru tarihi ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü yaklaşıyor. ÖSYM takvimine göre, önlisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyenler, belirlenen geç başvuru tarihinde başvurularını yapabilecek. Peki DGS geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...
DGS başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ikinci şans olan geç başvuru günü merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve lisans tamamlama hedefi olan binlerce öğrenciyi ilgilendiren 2025 DGS için geç başvurular kısa süre içinde alınacak. Peki, DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilenler…
2025 DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimine göre, DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 Cuma günü alınacak. Geç başvuru işlemleri yalnızca bir gün sürecek ve adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.
DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenir. Bu kapsamda 2025 DGS geç başvuru ücreti 1.425 olarak yatırılacak.
2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?
2025 Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM takvimine göre 20 Temmuz 2025 Pazar günü düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.