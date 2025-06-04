DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2025: ÖSYM DGS geç başvuru tarihi ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

DGS başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ikinci şans olan geç başvuru günü merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve lisans tamamlama hedefi olan binlerce öğrenciyi ilgilendiren 2025 DGS için geç başvurular kısa süre içinde alınacak. Peki, DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilenler…