"Doğal gaz yardımı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Doğalgaz desteği başvuruları nereden yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yapılan doğalgaz destek ödemelerinin başvuru kriterleri merak ediliyor. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan Doğalgaz Tüketim Desteği başvurularından faydalanmak isteyenler 'Doğalgaz yardım ödemesi ne kadar? sorusunun yanıtını merak ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, kenti en son 20 Nisan 2023'te ziyaret ettiğini, Karadeniz doğalgazını devreye almanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Geçen yıl nisan ayında alınan kararla, faturalarda 25 metreküp doğalgaza karşılık gelen tutar devlet tarafından karşılanmıştı.
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Ödeme takvimi hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...