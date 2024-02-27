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DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ: Doğal gaz yardımı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

"Doğal gaz yardımı ne zaman, ayın kaçında yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hane başı yıllık 1500 ila 3 bin 500 TL arasında değişkenlik gösteren ödemeler için başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılabiliyor. Doğalgaz desteğinden yararlanan vatandaşlar ödeme takvimini merak ediyor. Peki doğal gaz yardımı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

12:18 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Doğalgaz desteği ne zaman yatacak?
Doğalgaz desteği ne zaman yatacak?

"Doğal gaz yardımı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Doğalgaz desteği başvuruları nereden yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yapılan doğalgaz destek ödemelerinin başvuru kriterleri merak ediliyor. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan Doğalgaz Tüketim Desteği başvurularından faydalanmak isteyenler 'Doğalgaz yardım ödemesi ne kadar? sorusunun yanıtını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kenti en son 20 Nisan 2023'te ziyaret ettiğini, Karadeniz doğalgazını devreye almanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Ücretsiz doğalgaz desteğinin halen sürdürüldüğünü aktaran Erdoğan,
"Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz"
dedi.

Geçen yıl nisan ayında alınan kararla, faturalarda 25 metreküp doğalgaza karşılık gelen tutar devlet tarafından karşılanmıştı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödeme takvimi hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

#doğalgaz yardımı
#doğalgaz desteği
#doğalgaz yardımı ödemesi
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