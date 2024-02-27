"Doğal gaz yardımı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Doğalgaz desteği başvuruları nereden yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yapılan doğalgaz destek ödemelerinin başvuru kriterleri merak ediliyor. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan Doğalgaz Tüketim Desteği başvurularından faydalanmak isteyenler 'Doğalgaz yardım ödemesi ne kadar? sorusunun yanıtını merak ediyor.