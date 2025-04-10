151 kişinin ölümüne neden olan salgın endişe oluşturuyor: Yetkililer 3 belirtiye karşı uyarıyor

Ölümlerdeki artışı "endişe verici" olarak değerlendiren uzmanlar, belirtileri taşıyan birçok kişinin, hastaneye geç başvurduğunu veya hiç gitmediğini belirtti.





Salgın, Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden biri olan Nijerya'da tehlikeli bir boyuta ulaştı. Şubat ayında ABD tarafından uygulanan yardım kesintileri, Nijerya’nın sağlık sistemini olumsuz etkiledi. Ülke, benzer salgınlarla mücadele etmek için uzun yıllardır dış yardımlara bağımlıydı.





Menenjit salgınından en çok etkilenen eyaletlerin neredeyse tamamının kuzeyde yer aldığı belirtilirken; Dünya Sağlık Örgütü, hastalığı özellikle Nijerya için ciddi bir tehdit olarak tanımladı.





'ÇOK HIZLI İLERLİYOR'

Yetkililer, salgını durdurmak amacıyla vaka takibi, laboratuvar testleri ve halkı bilinçlendirme kampanyalarına ağırlık verdiklerini vurguladı.





Ayrıca yüksek ateş, ense sertliği ve şiddetli baş ağrısı gibi belirtiler görülmesi halinde derhal sağlık hizmetine başvurulması konusunda uyarı yapıldı.





Sınır Tanımayan Doktorlar Nijerya temsilcisi Simba Tirima, sadece birkaç hafta içinde yüzlerce hastanın yatış yaptığını ve çok sayıda ölüm yaşandığını söyledi. ''Menenjit çok hızlı ilerliyor. Hastalar, 24 saat içinde kötüleşebiliyor” diyen Tirima, geniş çaplı aşılama kampanyaları için çağrıda bulundu.





MENENJİT TÜRLERİ NELERDİR?

Menenjit, beyin ve omuriliği saran zarların (meninks) iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Menenjit; bakteriyel, viral, mantar veya parazitik enfeksiyonlar nedeniyle gelişebilir. En yaygın menenjit türleri bakteriyel ve viral menenjittir.





Bakteriyel menenjit, en ciddi türdür ve hızla tedavi edilmezse hayati tehlike oluşturabilir. Özellikle yeni doğanlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha yaygındır.





Viral menenjit, bakteriyel menenjite göre daha hafif seyreder. Genellikle iyi huylu olup çoğu vakada tedavi gerektirmez. Enfeksiyona neden olan virüsler arasında enterovirüsler, kabakulak virüsü ve herpes virüsleri yer alır.





Fungal menenjit, genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde görülür ve tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir.





Parazitik menenjit, çeşitli parazitlerin neden olduğu menenjit türüdür ve nadiren görülür.





MENENJİT BELİRTİLERİ

Menenjit belirtileri, enfeksiyonun türüne, kişinin yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir ancak en yaygın işaretler şunlardır:

Ateş ve titreme

Baş ağrısı (çok şiddetli olabilir)

Boyun sertliği

Işığa duyarlılık (fotofobi)

Bulantı ve kusma

Zihinsel bulanıklık veya kafada karışıklık

Cilt döküntüleri (özellikle bakteriyel menenjitte)

Yorgunluk ve halsizlik





Menenjit, bebeklerde aşırı huzursuzluk, beslenme zorluğu, başın büyümesi (fontanel), kusma ve uyuşukluk gibi semptomlarla da kendisini ele verebilir.





MENENJİTTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Meningokok, pnömokok ve Haemophilus influenzae tip B (Hib) gibi bakterilere karşı aşılar, bakteriyel menenjitten korunmada etkili olabilir.





El yıkama, öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun kapama gibi basit hijyenik önlemlerle enfeksiyon riski azaltılabilir. Sağlıklı yaşam tarzı, dengeli beslenme, yeterli uyku ve egzersiz bağışıklık sistemini destekler.



