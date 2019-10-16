Dünya 793 sanal teröriste kaçış yok
BARIŞ PINARI HAREKATI

793 sanal teröriste kaçış yok

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli Suriye Ordusu Suriye’de terör örgütlerine ağır darbe vururken, sosyal medyadaki terör sevicilerine de göz açtırılmıyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mehmetçik güney sınırımızı terörden arındırmak için mücadele verirken, sosyal medyadan harekat karşıtı paylaşımlar yapan terör seviciler de tek tek tespit ediliyor. İçişleri Bakanlığınca 7/24 incelenen sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 793 şahıs belirlendi.

YURT DIŞINDAN PAYLAŞIM

Düzenlenen operasyonlarda 161 kişi yakalandı. Bunlardan 21’i tutuklandı, 28’i adli kontrol kararıyla olmak üzere 58’i serbest bırakıldı. Geriye kalan şahıslar hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. Harekat aleyhine paylaşım yaptığı belirlenen bazı hesapların yurt dışında olduğu anlaşıldı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 62 hesabın ise genellikle Almanya, İngiltere ve Fransa’da olduğu tespit edildi.

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