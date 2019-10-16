793 sanal teröriste kaçış yok

Mehmetçik güney sınırımızı terörden arındırmak için mücadele verirken, sosyal medyadan harekat karşıtı paylaşımlar yapan terör seviciler de tek tek tespit ediliyor. İçişleri Bakanlığınca 7/24 incelenen sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 793 şahıs belirlendi.

YURT DIŞINDAN PAYLAŞIM

Düzenlenen operasyonlarda 161 kişi yakalandı. Bunlardan 21’i tutuklandı, 28’i adli kontrol kararıyla olmak üzere 58’i serbest bırakıldı. Geriye kalan şahıslar hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. Harekat aleyhine paylaşım yaptığı belirlenen bazı hesapların yurt dışında olduğu anlaşıldı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 62 hesabın ise genellikle Almanya, İngiltere ve Fransa’da olduğu tespit edildi.