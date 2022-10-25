Dünya ABD Başkanı Biden beşinci kez Kovid-19 aşısı yaptırdı
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ABD Başkanı Biden beşinci kez Kovid-19 aşısı yaptırdı

ABD Başkanı Joe Biden, bugün 5'inci kez Kovid-19 aşısını yaptırdı. Vatandaşları aşıya davet eden Biden kış aylarından önce tedbir alınması gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden beşinci kez Kovid-19 aşısı yaptırdı
​ABD Başkanı Joe Biden.

Biden, Beyaz Saray'da 5'inci kez Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Halihazırda Kovid-19'a karşı destek aşılarını yaptıranların sayısının yeterli olmadığını işaret eden Biden, "Bu durumu değiştirmeliyiz. Aşınızı bir an önce olun." çağrısında bulundu.

Yaklaşan kış aylarına işaret ederek bu dönemde grip virüsü gibi virüslerin de çoğaldığını belirten Biden, Kovid-19 geçirmenin daha da riskli bir hale gelebileceğini kaydetti.

Kış aylarında Kovid-19 vakaları artabilir

ABD'de sağlık makamları, kış aylarında Kovid-19'un daha güçlü bir varyantının ortaya çıkabileceğinden endişe ediyor.

  • Öte yandan, 2020'den sonra ilk kez Kovid-19 önlemlerinin alınmadığı göz önüne alındığında bu kış aylarında daha çok vakanın da ortaya çıkabileceği ve bunun grip salgınıyla çakışabileceği de belirtiliyor.

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