Dünya ABD Başkanı Biden Türk SİHAlarına yakın takip öngören yasayı onadı
AMERİKA

ABD Başkanı Biden 'Türk SİHA'larına yakın takip' öngören yasayı onadı

ABD Başkanı Joe Biden, 2022 mali yılı savunma harcamalarını içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) onayladı. NDAA'da, Ermeni ve Rum lobisine yakınlığıyla bilinen Senatör Bob Menendez'in sunduğu 'Türkiye'ye silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe alma' maddesi de yer alıyor. Onaylanan yasada ayrıca, Yunanistan ile savunma iş birliği ve terör örgütü PKK'ya sağlanan desteğin de devam edeceği vurgulanıyor.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden Türk SİHAlarına yakın takip öngören yasayı onadı
ABD Başkanı Joe Biden

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, ABD Kongresindeki büyük tartışmaların ardından onaylanan NDAA'yı imzaladı. 740 milyar doları Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesi, 27,8 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki savunma harcamaları ve 0,4 milyar doları diğer savunma harcamaları için olmak üzere 768,2 milyar dolarlık NDAA, Biden'ın imzasıyla yasalaştı.

NDAA, 7 Aralık'ta Temsilciler Meclisinde, 15 Aralık'ta ise Senato'da onaylanmıştı.

NDAA'DA NELER VAR?

Ordudaki cinsel taciz, aşırıcılık ve ırkçılıkla mücadele konusunda birçok madde içeren yasa, askeri personel maaşlarına yüzde 2,7 oranında zam öngörüyor.

ABD ordusundan emekli olduktan sonra bir kişinin savunma bakanı olması için geçmesi gereken süreyi 7 yıldan 10 yıla çıkaran yasa, genel sekreter olunması için ise emekliliğinin üzerinden geçmesi gereken süreyi 5 yıldan 7 yıla uzatıyor.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN TASARILARI DA EKLENDİ

Ermeni ve Rum lobisine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in NDAA'ya ek olarak sunduğu Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe alma ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetin kaldırılmasına ilişkin tasarılar da NDAA'ya eklendi.

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UKRAYNA'YA YARDIMLAR ARTACAK

Ukrayna'ya askeri yardım miktarını yıllık 250 milyondan 300 milyon dolara çıkaran yasa, Rusya'ya karşı Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 4 milyar dolar kaynak sağlanması ve Baltık ülkelerine 100 milyon dolarlık askeri destek verilmesini şart koşuyor.

Yasa, Çin'e karşı Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 7,1 milyar dolar kaynak ayırırken; Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygurların zorla çalıştırıldığı fabrikalardan üretilen ürünlerin Savunma Bakanlığınca alınmasını yasaklıyor.

Bölgede Çin'in askeri adımlarının yakından takip edilmesini öngören yasa, Tayvan ile gerekli savunma iş birliğine devam edilmesini ve Tayvan ordusunun modern kalmasının sağlanmasını talep ediyor.

Yasa, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan ordusunun bu ülkede yürüttüğü 20 yıllık savaşı incelemek üzere bağımsız Afganistan Savaş Komitesinin kurulmasını öngörüyor.

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YUNANİSTAN İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

Menendez ile Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından sunulan "ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası" başlıklı tasarı da NDAA'ya eklendi.

Yasa, Yunanistan’ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması ve hızlandırılması, GKRY-Yunanistan-İsrail-ABD iş birliğinin genişletilmesini öngörüyor.

Yunanistan’ın ABD’den F-35 savaş uçağı tedarik etmesi durumunda ABD Başkanı’nın tedarik ve teslim süreci hızlandırma yetkisinin bulunması da yasada yer alan maddeler arasında bulunuyor.

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PKK'YA DESTEK DEVAM EDECEK

NDAA'da, Irak ve Suriye'ye ilişkin de birkaç madde yer alıyor.

Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Suriye'de ABD'nin ortaklık ettiği "SDG" ismini kullanan YPG/PKK'ya da destek verilmeye devam edilmesini öneren yasa, ABD Başkanı Biden'ın Suriye'ye yönelik kapsamlı bir strateji sunmasını talep ediyor.

Yasa, Suriye'de Beşşar Esed'in gelir kaynaklarının ABD Dışişleri Bakanlığınca araştırılmasını şart koşuyor.

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