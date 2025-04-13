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ABD bazı teknoloji ürünlerini karşılıklı tarifelerden muaf tuttu

ABD bazı teknoloji ürünlerini karşılıklı tarifelerden muaf tuttu

11:3513/04/2025, Pazar
DHA
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ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD yönetiminin, karşılıklı tarife uygulamalarına ilişkin düzenlemeler kapsamında akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerini ek gümrük vergilerinden muaf tuttuğu bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünler ek tarifelerden muaf tutulacak.


Söz konusu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla ithal edilen veya antrepodan çekilen bu ürünler için geçerli olacak.


#ABD
#Teknoloji
#Gümrük Vergisi
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