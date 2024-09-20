ABD şehit Filistinlileri çatıdan atan işgalci İsrail askerlerinden 'rahatsız'

Terör devleti İsrail'in askerleri, Batı Şeria'da şehit ettikleri Filistinlilerin cesetlerini bir çatıdan atarken görüntülenmişti. Soykırımın en büyük destekçisi ABD, söz konusu görüntülerin "çok rahatsız edici" olduğunu belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, görüntüler sonrası İsrail'den 'kapsamlı ve şeffaf soruşturma' sözü aldıklarını söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi katıldığı basın toplantısında, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
"Görüntüler doğruysa..."
Kirby, İsrail askerlerinin Filistinlilerin cesetlerini çatıdan aşağı attığını gösteren video kaydıyla ilgili sorusuna, görüntüler doğruysa bunun, "profesyonel askerlerin iğrenç ve çirkin davranışlarını açıkça tasvir edeceğini" belirtti.
"Kapsamlı ve şeffaf soruşturma"
İsrail ordusunun bu konudaki soruşturması sonucunda ortaya çıkacak bilgileri görmek için "çok istekli olacaklarını" söyleyen John Kirby, soruşturmanın "her zaman olduğu gibi, kapsamlı ve şeffaf bir şekilde" yapılmasını beklediklerini dile getirdi.
Ne olmuştu?
Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan videoda, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde çok katlı bir evin çatısından aşağı Filistinlilerin cesetlerini attığı görüldü.
Filistinlilerin İsrail askerleri ile bir çatışma esnasında öldürüldüklerini belirten görgü tanıkları, askeri bir buldozerin daha sonra metal pençe aparatını kullanarak çatıdan attıkları cesetleri kaldırdığı bilgisini aktardı.