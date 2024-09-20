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ABD şehit Filistinlileri çatıdan atan işgalci İsrail askerlerinden 'rahatsız'

ABD şehit Filistinlileri çatıdan atan işgalci İsrail askerlerinden 'rahatsız'

19:4020/09/2024, Friday
G: 20/09/2024, Friday
AA
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Filistinlilerin naaşlarını çatıdan atan soykırımcı İsrail askerleri.
Filistinlilerin naaşlarını çatıdan atan soykırımcı İsrail askerleri.

Terör devleti İsrail'in askerleri, Batı Şeria'da şehit ettikleri Filistinlilerin cesetlerini bir çatıdan atarken görüntülenmişti. Soykırımın en büyük destekçisi ABD, söz konusu görüntülerin "çok rahatsız edici" olduğunu belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, görüntüler sonrası İsrail'den 'kapsamlı ve şeffaf soruşturma' sözü aldıklarını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi katıldığı basın toplantısında, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"Görüntüler doğruysa..."

Kirby, İsrail askerlerinin Filistinlilerin cesetlerini çatıdan aşağı attığını gösteren video kaydıyla ilgili sorusuna, görüntüler doğruysa bunun, "profesyonel askerlerin iğrenç ve çirkin davranışlarını açıkça tasvir edeceğini" belirtti.

"O videoyu gördük ve çok rahatsız edici bulduk."
diyen Kirby,
"Bu konuda hemen İsrailli mevkidaşlarımıza ulaştık ve daha fazla ayrıntı için baskı yaptık. Bunu araştıracaklarına ve gerekirse uygun bir hesap verebilirliğin sağlanacağına dair bize güvence verdiler.
" ifadelerini kullandı.

"Kapsamlı ve şeffaf soruşturma"

İsrail ordusunun bu konudaki soruşturması sonucunda ortaya çıkacak bilgileri görmek için "çok istekli olacaklarını" söyleyen John Kirby, soruşturmanın "her zaman olduğu gibi, kapsamlı ve şeffaf bir şekilde" yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan videoda, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde çok katlı bir evin çatısından aşağı Filistinlilerin cesetlerini attığı görüldü.

Filistinlilerin İsrail askerleri ile bir çatışma esnasında öldürüldüklerini belirten görgü tanıkları, askeri bir buldozerin daha sonra metal pençe aparatını kullanarak çatıdan attıkları cesetleri kaldırdığı bilgisini aktardı.



İşgalci İsrail Beyrut'u bombaladı

Katil İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla hava saldırısı düzenledi. Alçak saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü belirtildi. Saldırının olduğu yerde bulunan Sivil Savunma ve Kızılhaç çalışanları ile sağlık görevlileri, bölge sakinlerinden saldırı alanına gitmemelerini, yolları boşaltmalarını, toplanmamalarını, kurtarma operasyonlarına yer açmalarını istedi. NNA'nın haberinde, Güney banliyösünde El-Kaim Kompleksi yakınında hedef alınan binanın 4 füzeyle vurulduğu, binada yoğun nüfus yaşaması dolayısıyla çok sayıda kadın ve çocuğun öldüğü aktarıldı.

Terör devleti İsrail Lübnan’da 180 noktayı vurdu

Katil İsrail, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı. İşgalci İsrail tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi. Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi. İşgalciler ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı. Saldırının, İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılar arasında en kapsamlısı olduğu iddia ediliyor.

Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayındayken İsrail jetleri Lübnan'ı bombaladı

İşgalci İsrail salı günü Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarına yönelik saldırı gerçekleştirmiş, Lübnan'ın pek çok noktasında eş zamanlı patlayan telsizler sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu üç bine yakın kişi yaralanmış ve en az 12 kişi hayatını kaybetmişti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, dünya gündemini üç gündür meşgul eden ve nasıl yapıldığı çokça tartışılan saldırı sonrası ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulundu. Nasrallah'ın konuşması esnasında işgalci İsrail jetleri, başkent Beyrut dahil Lübnan'ın pek çok noktasını bombaladı. Soykırımcı İsrail'in F-15 ve F-35 savaş uçakları Beyrut semalarında görüntülenirken, Sur ve Hallusiye şehirlerinden de patlama yaşandığı bilgisi geldi. Saldırılar sonucu ölü ve yaralı bilgisi verilmezken, terör devleti İsrail'in bu saldırıyı Hasan Nasrallah konuşma yaparken gerçekleştirmesi bir 'gözdağı' olarak görülüyor.


#ABD
#Filistin
#Çatı
#İsrail

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