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ABD Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı vurduğunu itiraf etti: Skandala 'meşru müdafaa' kılıfı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü sınır ötesi operasyonlarda kullandığı bir SİHA'yı Suriye'de düşürdüklerini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, yaşananlardan 'üzüntü' duyduklarını söyleyip, "Türkiye, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerimizden, bu nedenle bu olay üzücü." dedi. Skandala 'meşru müdafaa' kılıfı uyduran ABD kanadı, "ABD askerleri yaralanmadı, Türkiye’nin kasıtlı olarak ABD askerlerini hedef aldığına dair bir belirti yoktu." diyerek kendisiyle çelişti.

Hüseyin Berk
22:26 . 5/10/2023 Perşembe
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Pentagon Sözcüsü Ryder, Suriye'de PKK hedeflerini vuran Türk SİHA'sını düşürdüklerini itiraf etti.

Pentagon Sözcüsü Ryder, Suriye'de PKK hedeflerini vuran Türk SİHA'sını düşürdüklerini itiraf etti.

Pentagon, Suriye hava sahasında Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğünü söyledi.

ABD Türkiye'ye ait SİHA'yı vurduğunu itiraf etti: Üzücü bir olay

Yaşananlardan 'üzüntü' duyduklarını bildiren Ryder,
"Türkiye, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerimizden, bu nedenle bu olay üzücü. ABD askerleri yaralanmadı, Türkiye’nin kasıtlı olarak ABD askerlerini hedef aldığına dair bir belirti yoktu."
diye konuştu.

ABD'den skandala 'meşru müdafaa' kılıfı: Komutanlar 'olası tehdit' olarak gördü

"ABD güçleri, SİHA’ların Haseke yakınlarında hava saldırıları yaptığını gördü. Bazı saldırılar, ABD güçlerinin faaliyet gösterdiği alan içerisindeydi."
diyerek müttefike saldırıyı 'meşru kılmaya çalışan' Ryder, "
Saldırılar, sığınaklara inen ABD askerlerinin bir kilometre uzağına yapıldı."
iddiasında bulundu.
ABD'li komutanların Türk SİHA'sını 'olası tehdit' olarak nitelendirdiklerini söyleyen Pentagon,
"SİHA’nın olası bir tehdit olduğuna karar verdiler ve meşru müdafaa olarak vuruldu."
dedi.
Suriye'de düşürülen ve Türkiye'ye ait olduğu iddia edilen SİHA

Saldırıya 'DEAŞ' kılıfı: Son unsurları bitirmemize engel olabilir

PKK'ya operasyon konusunda Türkiye'nin yanında olduklarını belirten Ryder,
"Suriye’ye gelecek olursak; o bölgedeki bir askeri gerilimin sonuçları nedeniyle endişeliyiz. Bu gerilim, DEAŞ’ın son unsurlarını bitirmeye odaklanmamıza engel olabilir."
dedi.
Sözcü, sözlerinin devamında,
"Hiçbir zaman Türkiye’nin halkını teröristlere karşı korumaya yönelik meşru hakkını sorgulamayacağız"
ifadelerini kullandı.

Bakanlardan 'meşru hedef' vurgusu gelmişti: Üçüncü taraflar uzak dursun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısının faili iki teröristin Suriye'den geldiğini belirterek,
"Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum.
" açıklamasında bulunmuştu.
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Ankara'yı hedef alan terör saldırısı girişimiyle ilgili
"İki teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi. Irak Suriye'de PKK/YPG'ye ait yapılar meşru hedefimizdir."
dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise,
"Öncelikle Suriye ve Irak’ta PKK/KCK, PYD/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir."
demişti.


#ABD
#Suriye
#SİHA
#Türkiye
#Pentagon
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