Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

10:0313/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, 6-12 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 414'e yükseldi.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, 6-12 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 414'e yükseldi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Son verilere göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 1 arttı. Öte yandan, perşembe gününü 61,35 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 61,02 dolar seviyesinde tamamladı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.


Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı, 6-12 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 414'e yükseldi.


ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 68 azaldı.


Öte yandan, perşembe gününü 61,35 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 61,02 dolar seviyesinde tamamladı.


Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 57,33 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 57,67 dolar seviyesinde tamamlamıştı.



#ABD
#Brent
#WTI
#petrol kulesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜRK-İŞ asgari ücret teklifini sundu mu, ne kadar zam istiyor?