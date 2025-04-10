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Almanya'da geçen yıl 2,8 milyon kişi hiç internet kullanmadı

Almanya'da geçen yıl 2,8 milyon kişi hiç internet kullanmadı

13:1010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
DHA
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Almanya'da 2,8 milyon kişinin hiç internet kullanmadığı ortaya çıktı
Almanya'da 2,8 milyon kişinin hiç internet kullanmadığı ortaya çıktı

Almanya'da 2,8 milyon kişinin geçen yıl interneti hiç kullanmadığı bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), hanelerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) kullanımına ilişkin 2024 verilerini duyurdu. Buna göre, Almanya'da 16-74 yaş arasındaki kişilerin yüzde 4'ü geçen yıl hiç internet kullanmadı. Bu oran, ülkede yaklaşık 2,8 milyon kişiye tekabül ediyor.


Destatis'in açıklamasında, “Randevu almak, bilet rezervasyonu yapmak ya da para transferi yapmak gibi pek çok hizmet artık neredeyse sadece internet üzerinden sunulurken, internet olmadan günlük yaşamı sürdürmek giderek zorlaşıyor” ifadeleri yer aldı.


Almanya'da geçen yıl interneti hiç kullanmayanlarda en büyük oran yüzde 12 ile 65-74 yaş grubunda görüldü. Bu oranın 45-64 yaş grubunda yüzde 4 olduğu ortaya konulurken, 16-44 yaş grubunda sadece yüzde 2 oldu.



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