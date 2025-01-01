Almanya'daki yeni yıl kutlamalarında havai fişek kazası: En az 5 kişi hayatını kaybetti

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg eyaletleri ile Hamburg kentinde meydana gelen havai fişek kazalarında, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.









Ülke genelinde de benzer kazalar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.





Öte yandan Berlin'deki yılbaşı kutlamaları, Brandenburg Kapısı önünde yapıldı.Yaklaşık 65 bin kişinin katıldığı kutlama alanının etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.







