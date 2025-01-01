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Almanya'daki yeni yıl kutlamalarında havai fişek kazası: En az 5 kişi hayatını kaybetti

Almanya'daki yeni yıl kutlamalarında havai fişek kazası: En az 5 kişi hayatını kaybetti

13:391/01/2025, Çarşamba
AA
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Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, taşkınlık yapan ve polise saldıran yaklaşık 330 kişi gözaltına alındı.
Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, taşkınlık yapan ve polise saldıran yaklaşık 330 kişi gözaltına alındı.

Almanya'daki yeni yıl kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazalarında en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg eyaletleri ile Hamburg kentinde meydana gelen havai fişek kazalarında, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.



Ülke genelinde de benzer kazalar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Öte yandan Berlin'deki yılbaşı kutlamaları, Brandenburg Kapısı önünde yapıldı.Yaklaşık 65 bin kişinin katıldığı kutlama alanının etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.



Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, taşkınlık yapan ve polise saldıran yaklaşık 330 kişi gözaltına alındı.

#Almanya
#Yaralı
#Yeni Yıl Kutlaması

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