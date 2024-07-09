Alpirsbach DİTİB Fatih Camisi Almanya'da dualarla ibadete açıldı

"Almanya'da 860'tan fazla camisiyle en büyük Müslüman dini topluluk olan DİTİB, burada yaşayan Müslümanların ve tüm toplumun refahını her zaman göz önünde bulunduruyor. DİTİB, bireylere, dini cemaatlere ve topluma hizmet eden dini ve sosyal hizmetler sunmaktadır. Bu yıl 40. yılını kutlayan DİTİB, geçmişine gururla bakarak geleceği planlıyor. Bu özel günün, dostluk ve işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını açacağına inanıyorum. Bu camimiz, bereket, umut ve dayanışma yeri olsun. Günlük yaşamımızda en yüksek ahlaki prensiplere ulaşma çabamızda bize ilham versin."