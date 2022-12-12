​Arktik soğuk Avrupa’yı test edecek.

Kış mevsimi yaklaşırken Avrupa arktik soğuğun tehdidi altında. İngiltere, İsveç ve Almanya başta olmak üzere Kuzey Avrupa ülkeleri sıfırın altına içen sıcaklıklarla nasıl mücadele edeceğini düşünüyor. Uzmanlar görece ılık bir sonbahar geçiren Avrupa’nın, Arktik soğuk hava dalgasıyla bir enerji testinden geçeceğini vurguladı. İngiltere’de -10 derece soğuk Londra’da birçok toplu taşıma aracının sefer düzenleyememesine yol açarken havalimanlarında da 48 uçuş iptal edildi. Daha önceden öngörülen; Rusya’ya uygulanan enerji ambargosu ve ekonomik sebepler nedeniyle yaşanabilecek elektrik ve doğal gaz sıkıntısının boyutunun artabileceğinden endişe ediliyor. Marex meteoroloji uzmanı Alexandre Fierro, Grönland üzerinden yoğunluğu yüksek bir soğuk hava dalgasının İskandinavya üzerinden Avrupa’yı etkisi altına alacağını belirtirken kıtayı şiddetli bir kışın beklediğini ifade etti.

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