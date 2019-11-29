Arnavutluk'taki depremde 49 kişi hayatını kaybetti: Yol kenarındaki elektrik direklerine fotoğrafları asıldı

Arnavutluk’ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Başkente 30 ile 50 kilometre arasında değişim gösteren Durres (Dıraç) ve Thruman şehirleri yıkımın ve can kaybının en çok yaşandığı iller arasında yer aldı.

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Ölenlerin fotoğrafları elektrik direklerine asıldı.



Son alınan bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 49’ çıktı. Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden bölgeye yardım ve arama kurtarma ekipleri geldi.

OYNAT 00:21 Arnavutluk'taki deprem anında araçlar beşik gibi sallandı Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin panik nedeniyle binadan atladığı için hayatını kaybettiği ifade edildi. Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobillerin adeta beşik gibi sallandığı görüntüler izleyenleri ürküttü. BiP'te paylaş

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Depremde ölenlerin fotoğrafları elektrik direklerine asıldı

Hayatını kaybeden insanların bir kısmı da Thrumann kentinde bulunuyor. 20’den fazla ölünün bulunduğu kentte ölenlerin duyurusu yol kenarındaki elektrik direklerine fotoğraflı bir şekilde asılarak yapılıyor.

Bu şekilde ölenler çevre sakinlerine duyuruldu.

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Genellikle hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının asılarak duyurulduğu kentte, bu kez de enkaz altında kalarak ölenlerin isimleri asıldı.

Konuyla ilgili bölgede yardım ekipleriyle birlikte çalışmalara katılan Arnavutluk uyruklu Omer Fuçia, “Genellikle insanlar öldüğünde böyle haber veriliyor. Şimdiye kadar depremde ölenlerde buradakiler” dedi.

OYNAT 00:36 Arnavutluk depreminde bir çocuk enkazdan kurtarıldı Arnavutluk'un Durs şehrinde gece 0354 saatlerinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde son belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı. Çok sayıda binanın yıkıldığı Durs'ta bir çocuk enkaz altından çıkarıldı. BiP'te paylaş

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Duyuruda küçük yaşta çocukların da olduğu görüldü.



4 yaşındaki kız da ölenler arasında

Hayatını kaybedenler arasında küçük yaşta çocuklar da bulunuyor. Onlardan bir tanesi de babaannesiyle birlikte binanın çökmesiyle enkaz altında kalan Ariela Roland Lala oldu. Küçük kızın fotoğrafını görenler duygu dolu anlar yaşadı.