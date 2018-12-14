Aşiretlere PKK tehdidi

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey, Haseke’de örgüt elebaşıları ile toplantı yaptı. PKK’lıların Jeffrey’e “Türkiye bize saldırırsa DEAŞ’la mücadelemiz durur” dediği öğrenildi. Temaslarını sürdürecek Jeffrey’in bir süre daha bölgede kalacağı belirtiliyor. Elçinin toplantıları sonrası Suriye PKK’sı sözcülerinden Nuri Mahmud’un, teröristlere moral vermek için “Saldırı olursa karşılık vereceğiz. Tüm güçlerimiz devrime inanıyor” demesi dikkat çekti.

Bölgedeki aşiretleri sık sık biraraya getiren PKK elebaşıları, kendilerine destek vermemeleri halinde sahip oldukları her şeye el konulacağı yönünde halkı tehdit ediyor. Öte yandan Türkiye’nin harekâtına ilişkin ABD’den ilk tepki, PKK’yı kara kuvveti olarak kullanan Pentagon’dan geldi. Pentagon sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonu ‘endişe verici’ olarak tanımladı; “Türkiye’nin harekâtı bölgedeki ABD askerlerini tehlikeye atar” dedi.

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