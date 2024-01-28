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Dünya

Askerleri öldürülen ABD'den İran'a tehdit: Biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz

ABD, Ürdün-Suriye sınırında, İran destekli güçler tarafından düzenlendiğini belirttiği saldırılarda üç askerinin öldüğünü duyurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, üstü kapalı olarak İran'ı tehdit ederek, "Biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz" diye konuştu. Öte yandan ABD Başkanı Biden, acil koduyla Ulusal Güvenlik Toplantısı yapma kararı aldı.

23:23 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 00:16 - 29/01/2024 Pazartesi
AA
ABD Savunma Bakanı Austin
ABD Savunma Bakanı Austin

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

En az 25 asker de yaralı

ABD Merkez Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

Askerleri öldürülen ABD'den İran'a tehdit: Biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, üstü kapalı olarak İran'ı tehdit ederek,
"Biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz"
diye konuştu.
ABD Başkanı Biden ile kendisinin, Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini belirten Austin,
"ABD'yi, birliklerimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm adımları atacağız.
" ifadesini kullandı.

Apar topar Ulusal Güvenlik toplantısı

ABD Başkanı Biden, Ulusal Güvenlik konulu acil toplantı yaptı. Toplantıya; Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı General Brown, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, CIA Direktörü William Burns, Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Greenfield, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer ve Birleşik Kuvvetler Komutanı General Jeff Zients katıldı.

Senatörler ayaklandı: Tahran'ı vurun

ABD'li senatör John Cornyn, yaşananlar sonrasında, "Tahran'ı vurun." çağrısı yaptı.




#ABD
#İran
#Lloyd Austin
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