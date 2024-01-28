Askerleri öldürülen ABD'den İran'a tehdit: Biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.
Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.
Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.
En az 25 asker de yaralı
ABD Merkez Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.
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Apar topar Ulusal Güvenlik toplantısı
ABD Başkanı Biden, Ulusal Güvenlik konulu acil toplantı yaptı. Toplantıya; Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı General Brown, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, CIA Direktörü William Burns, Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Greenfield, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer ve Birleşik Kuvvetler Komutanı General Jeff Zients katıldı.
Senatörler ayaklandı: Tahran'ı vurun
ABD'li senatör John Cornyn, yaşananlar sonrasında, "Tahran'ı vurun." çağrısı yaptı.