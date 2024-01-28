Askerleri öldürülen ABD'den İran'a tehdit: Biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Orta Doğu'da izlediği stratejiye yönelik eleştiri yaparken tarihi bir itirafta bulundu. Trump yaptığı konuşmada, Orta Doğu’ya yeniden dahil olduklarını belirterek, “Dört yıl susturuldum ama artık hep söylüyorum. Dünya Ticaret Merkezi kulelerine saldırı olmadı, başka ülkelerin de işin içinde olduğu bize gösterildi. Ama sonunda Orta Doğu'da bir savaşın içine sürüklendik... 9 trilyon dolar harcadık, milyonlarca insanı öldürdük. Peki, ne başardık? Hiçbir şey! Elimizde sadece ölüm ve kan var” dedi.