Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli: Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Azerbaycan ordusu karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan'dan kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" açıklamasını yaptı. Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu” söyleyen Dargahli buradaki amacın kaçan Ermeni askerleri durdurmak olduğunu söyledi. İddilara göre bu komuta merkezlerinde öldürme ve yaralama olayları da yaşandı.





Haber Merkezi 28 Eylül 2020, 14:15 Son Güncelleme: 28 Eylül 2020, 14:21 Diğer