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Dünya Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi
ASYA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli: Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi

Azerbaycan ordusu karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan'dan kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" açıklamasını yaptı. Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu” söyleyen Dargahli buradaki amacın kaçan Ermeni askerleri durdurmak olduğunu söyledi. İddilara göre bu komuta merkezlerinde öldürme ve yaralama olayları da yaşandı.

Haber Merkezi Diğer
Vagif Dargahli.
Vagif Dargahli.

Azerbaycan karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan'dan peş peşe kayıp haberleri gelirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli'den Ermenistan ordusundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

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KAÇAN ASKERLERE VUR EMRİ

Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" açıklamasını yaptı.

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KOMUTA MEVZİLERİ KURULDU

Vagif Dargahli, Azertac haber sitesine verdiği demeçte, “Alınan istihbarat bilgilerine göre, Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu” söyledi.

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KAÇANLARI YAKALIYORLAR

Dargahli kurulan mevzilerin amacının kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti. Öte yandan kurulan merkezlerde ölüm ve yaralama olaylarının gerçekleştiği kaydedildi.

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