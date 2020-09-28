Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli: Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi

Azerbaycan karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan'dan peş peşe kayıp haberleri gelirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli'den Ermenistan ordusundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi.
KAÇAN ASKERLERE VUR EMRİ
Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" açıklamasını yaptı.
KOMUTA MEVZİLERİ KURULDU
Vagif Dargahli, Azertac haber sitesine verdiği demeçte, “Alınan istihbarat bilgilerine göre, Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu” söyledi.
KAÇANLARI YAKALIYORLAR
Dargahli kurulan mevzilerin amacının kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti. Öte yandan kurulan merkezlerde ölüm ve yaralama olaylarının gerçekleştiği kaydedildi.